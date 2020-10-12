賓士女擦撞機車肇逃...遭圍捕攔查竟弄傷警！酒測值0.56

▲33歲黃姓女子涉嫌酒後駕車肇事逃逸，被市警二分局警方攔截查獲，黃女抗拒掙扎，造成員警擦傷被移送法辦。（圖／記者林悅翻攝）
記者林悅／台南報導
台南市警二分局12日上午10時許巡經過中西區西門路2段及中正路口，發現有1部賓士車擦撞到機車後，該機車追撞前方計程車，黃女肇事後逃逸，員警尾隨其後，並通報攔截圍捕，警網於西門路3段攔查該車，33歲黃女涉嫌抗拒掙扎，造成員警手部擦傷，黃女酒測值0.56毫克，全案依公共危險、妨害公務等罪嫌送辦。
警方指出，經查黃女於12日上午10時58分駕駛百萬賓士車，行經中西區西門路2段及中正路口，擦撞到當時騎乘機車的80歲黃姓婦人，機車再追撞前方計程車，黃女肇事後卻未停車查看傷者及車輛毀損情形，立即駛離現場。
市警二分局巡邏警網發現，為保障及維護用路人安全，尾隨該車之後並通報勤務中心攔截圍捕，警方於西門路3段查獲該部自小客車，並將滿身酒意的駕駛人黃女，依現行犯予逮捕及實施酒精濃度檢測，惟逮捕過程中黃女涉嫌抗拒掙脫，導致員警手部有擦傷，黃女酒測值0.56毫克，全案將依公共危險及妨害公務等罪嫌移送台南地檢署偵辦。
市警二分局呼籲駕駛人，發生交通事故後，應停車查看有無傷者，並立即協助就醫及報案，千萬不可擅離現場，二分局對於轄區維護治安秉持零容忍、零間隙、零間斷及酒駕零容忍，定會全力查緝相關涉案人到案，還給民眾一個安全行車環境。
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