賓士女擦撞機車肇逃...遭圍捕攔查竟弄傷警！酒測值0.56

在台灣很多人都是機車代步，但其實關於機車保養，還真的不是每個車主都瞭若指掌。就有女網友在PTT的Gossiping板上發文，說她的機車最近要換輪胎的時候，老闆只說了價錢，她才發現車行好像不會清楚標示價格，換機油時也只報幾個價錢、不會刻意報品牌，讓她忍不住問卦「機車行價目都不透明的？」