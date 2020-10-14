台南槍擊案頻傳　全市警力動員「槍毒賭大掃蕩」...溯源刨根！

▲台南市警局長詹永茂，為展現全力打擊犯罪決心，通令所屬全力執行「掃蕩非法槍械、安居緝毒暨取締職業賭場」專案，成果亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市近期接連發生暴力槍擊犯罪案件，市長黃偉哲宣示絕對不容許少數不法分子因個人恩怨嫌隙，屢屢危害治安，影響全體市民對治安觀感，市警局長詹永茂為展現全力打擊犯罪決心，通令所屬10月7日起，為期一週，全力執行「掃蕩非法槍械、安居緝毒暨取締職業賭場」專案。

台南市警局16個分局及刑警大隊總動員，本次三合一專案成果，總計查獲非制式槍枝1支、模擬槍20枝、空氣槍2支、子彈17顆；查緝毒品案共33件47人（第一、二級毒品328.63公克、第三、四級毒品4140.29公克）；取締職業性大賭場2件64人。

有鑑於釀成重大治安事故之暴力犯罪案件，部分與槍枝犯罪有關，市警局各單位接獲涉槍案件，均立即成立專案小組，積極深入追查，動員警力戮力偵辦案件，絕不讓不法之徒逍遙法外，目前台南市發生之槍擊案均已全數偵破，市警局將以「立即偵破逮捕嫌犯」、「加強檢肅非法槍械」、「積極追溯槍枝來源」、「全面查緝職業賭場」及「擴大掃蕩幫派毒品」等方針，積極防制槍擊案之發生。

▲台南市警局長詹永茂，通令所屬全力掃蕩槍毒與職業賭場，成果亮眼。（圖／記者林悅翻攝）

市警局刑警大隊追查於2020年8月間曾姓男子所涉槍擊案，經向上溯源，復比對轄內改造槍枝特性後，查知有多把改造槍彈係從本轄南區1家模型槍店所購買，經過濾相關資料，進而發現該店廖姓經營者，涉嫌對外經營販賣操作（模擬）槍牟利。

▲台南市警局長詹永茂，通令所屬全力掃蕩槍毒與職業賭場，成果亮眼。（圖／記者林悅翻攝）

該案報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，時機成熟後，專案小組於10月13日持搜索票展開掃蕩，當場查獲仿制式（模擬）手槍20支及各式拋棄子彈（可填充火藥）281顆等物，全案先行送驗，等鑑識結果再依槍砲彈藥刀械管制條例偵處。

▲台南市警局長詹永茂，通令所屬全力掃蕩槍毒與職業賭場，成果亮眼。（圖／記者林悅翻攝）

市警局強調，統計該局於2020年度迄今之肅槍績效，已查獲非制式槍枝107枝、模擬槍85支、子彈1426顆，將持續對查獲之槍砲案積極向上溯源刨根，並從改造槍砲之源頭深入追查，同時運用破獲轄內槍擊案件、查獲槍械及深入追查槍枝來源等數據分析，加強情報整合、研析、運用，全面掃蕩查緝不法槍枝、全力查辦製（改）造槍彈行為，溯源瓦解槍枝改造場所，以平穩治安、安定民心。

刑警大隊大隊長林宏昇同時呼籲，槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正，已於今2020年6月12日總統公布生效，為了全面查禁非制式槍枝來源，從「源頭管理」到「加重刑罰」，已大幅提升非制式槍枝的刑罰，提醒民眾切勿以身試法，若持有操作槍者，請於2020年12月11日前至各警察機關報備持有或自願繳銷，逾期遭查獲將處以最高新台幣20萬元罰鍰。



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