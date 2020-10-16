　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

聯合國數據中心「落腳杭州」遭批監控全球　研究員爆：2中國官員簽的！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲阿里巴巴杭州總部 。（圖／記者魏有德攝）

▲聯合國數據中心「落腳杭州」，就位在阿里巴巴總部附近 。（圖／記者魏有德攝）

記者林彥臣／綜合報導

聯合國已經確定，將在中國杭州建立全球數據研究中心，對此美國哈德遜研究所研究員羅塞特（Claudia Rosett）就撰文批評，相關的意向書是由兩個中國籍官員簽的約，這將導致中國藉由聯合國的名義，向全世界進行監控。

根據美國之音（Voice of America）引述羅塞特在《華爾街日報》（The Wall Street Journal）的投書指出，總共有中國籍官員，一個代表中國政府、一個代表聯合國簽了一份意向書，決定在杭州建立聯合國全球數據研究中心，地點就位在距離阿里巴巴總部不遠的地方。

羅塞特指出，該計劃包括建立一個處理聯合國成員國數據的研究中心，和一個利用衛星監視技術彰顯中國實力的地理空間中心。

中國國家主席習近平9月22日在聯合國大會視訊會議發言宣布，為支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，中國將設立聯合國全球地理信息知識與創新中心和可持續發展大數據國際研究中心。

羅塞特分析，首先因為中共政權已經建立了全世界最強大的高科技監視系統。它透過「防火長城」控制國內網路，禁止網友使用官員可以進行宣傳的美國社群媒體平台，如臉書和推特。

▲▼紐約聯合國總部降下半旗，哀悼在衣航空難喪生的機構成員。（圖／路透）

▲聯合國在杭州建立數據中心的決定，可能會引發民主國家的抵制。（圖／路透）

羅塞特分析，中共在習近平領導下已經在全球收集大量數據，而「聯合國具有合法性的招牌」將使北京更容易確保來自成員國的數據流，影響聯合國收此類數據的標準和規範、形成結果、將其輸入聯合國系統。

北京之春榮譽主編胡平接受《美國之音》訪問表示，聯合國的很多作為，包括人權委員會，結果成為最反人權國傢俱樂部，簡直成了笑話，因此，建立一個新的民主國家同盟就顯得更必要。

胡平斷言，這些國家的民眾也會拒絕把他們的相關資訊，交給你這個所謂以聯合國為招牌的這麼一個大數據中心，這個事情一定會遭到很多國家有力地抵制。

►台北凱撒大飯店「平假日下午餐吃到飽」超殺價475元

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
2正妹網紅「比基尼」辣照大放送！　網鼻血直噴
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

聯合國數據中心「落腳杭州」遭批監控全球　研究員爆：2中國官員簽的！

蓬佩奧要求關閉全美「孔子學院」　趙立堅：蓄意破壞中美人文交流

英飛彈潛艦訪美尋歡35官兵確診　掌管發射密碼副艦長也中鏢

讀賣樂園推「工作摩天輪」攬客　1小時繞5圈才花500元

美國5G「乾淨網路」封殺中企　日本政府暫不參加

大馬公主奶兇厭世照爆紅　正式場合氣噗噗表情萌翻網友

英超市50周年送「一塊雞塊」上太空　達地球上空3萬公尺

南卡颱風侵襲越南！13搜救員遇山崩全殉職

18個月大孫女丟下11層樓高窗　全因這病…阿公認罪竟免坐牢！

大樓燒成火柱！帥氣消防員暖抱嬰兒奔出22層樓梯...只花了1分半

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

開箱逢甲極簡風高級學生宿舍！馬桶會唱歌、樓中樓設計超吸睛

休旅車路口「闖紅燈」險撞機車！　正義哥追上...駕駛竟嗆：去舉發啊

劉品言自爆和「已婚男約會」險當小三　陪朋友進產房嚇瘋：我知道的太多了

明明養2隻狗！回家剩1隻迎接... 他探頭看愛玩柴「卡頭困5小時」

聯合國數據中心「落腳杭州」遭批監控全球　研究員爆：2中國官員簽的！

蓬佩奧要求關閉全美「孔子學院」　趙立堅：蓄意破壞中美人文交流

英飛彈潛艦訪美尋歡35官兵確診　掌管發射密碼副艦長也中鏢

讀賣樂園推「工作摩天輪」攬客　1小時繞5圈才花500元

美國5G「乾淨網路」封殺中企　日本政府暫不參加

大馬公主奶兇厭世照爆紅　正式場合氣噗噗表情萌翻網友

英超市50周年送「一塊雞塊」上太空　達地球上空3萬公尺

南卡颱風侵襲越南！13搜救員遇山崩全殉職

18個月大孫女丟下11層樓高窗　全因這病…阿公認罪竟免坐牢！

大樓燒成火柱！帥氣消防員暖抱嬰兒奔出22層樓梯...只花了1分半

公費流感疫苗已打297萬劑「用掉快一半」　50~64歲今起暫緩接種

「憑著對你的喜歡撐過了一天」《青春紀錄》8句台詞道盡粉絲心聲

網傳吃「蚓激酶」可以清除血脂、血栓　食藥署急闢謠

中職／張喜凱再先發戰兄弟拚首勝　強碰三冠王德保拉

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

國際熱門新聞

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

差55歲祖孫戀　婚後將妻鎖家中防出軌

美洲獅突然現身　男慘被追殺6分鐘

10歲童跌下田　被阿公輾成肉泥

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

繩索突斷！28歲攀岩妹急墜122m慘死

柬埔寨警搜出3噸毒品　逮到4名台灣男嫌

10歲童打開冰箱　目睹奶奶遺體

毒蛇定居海灘淋浴間2年　專嚇女遊客

老外高山嗑臭豆腐　美照PO論壇紅了

毀滅影像曝！超大質量黑洞恐怖「吸吞星體」

10歲弟連睡帳篷200天　原因藏洋蔥

川普民調慘被「睡喬」拜登狠甩11%！遭唾棄原因曝

即／華航飛洛杉磯驚見噴射背包客

更多熱門

相關新聞

中國再當選聯合國人權理事　外交部：遺憾

中國再當選聯合國人權理事　外交部：遺憾

聯合國人權理事會13日進行改選，中國、俄羅斯、巴基斯坦與古巴等國儘管爭議不斷，但仍順利當選，遭外界批評有如讓縱火犯加入消防隊。對此，外交部表示，對中國在「聯合國人權理事會」改選成員時再度獲選感到遺憾。

近20年氣候災害奪走123萬人生命

近20年氣候災害奪走123萬人生命

中俄進聯合國人權理事會！美批擁抱獨裁政權

中俄進聯合國人權理事會！美批擁抱獨裁政權

借力兩岸青年發展論壇 浙江再推惠台「新八條」措施

借力兩岸青年發展論壇 浙江再推惠台「新八條」措施

浙江兩岸青發論壇開幕 劉結一：篡改教科書，自斷根脈、自毀長城

浙江兩岸青發論壇開幕 劉結一：篡改教科書，自斷根脈、自毀長城

關鍵字：

聯合國數據中心杭州意向書

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

陽明山上結婚！午宴竟「吃台鐵便當」...百對新人傻眼

陳芳語吃素「被挖捧生蠔照」　硬起來反擊

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

男開車上班　莫名被F-16戰鬥機爆頭

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

七年級10大衰事「教召只排第4」

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

降5900元！好市多i11 128G不到21K

聯結車駕駛暴斃　死前用盡力氣撞護欄

好市多促銷iPhone11「比官方還划算！」

狼醫襲胸求和解　女怒：非初犯不原諒

更多

最夯影音

更多
懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻
《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面