聯合國數據中心「落腳杭州」遭批監控全球　研究員爆：2中國官員簽的！

▲聯合國數據中心「落腳杭州」，就位在阿里巴巴總部附近 。（圖／記者魏有德攝）



記者林彥臣／綜合報導

聯合國已經確定，將在中國杭州建立全球數據研究中心，對此美國哈德遜研究所研究員羅塞特（Claudia Rosett）就撰文批評，相關的意向書是由兩個中國籍官員簽的約，這將導致中國藉由聯合國的名義，向全世界進行監控。

根據美國之音（Voice of America）引述羅塞特在《華爾街日報》（The Wall Street Journal）的投書指出，總共有中國籍官員，一個代表中國政府、一個代表聯合國簽了一份意向書，決定在杭州建立聯合國全球數據研究中心，地點就位在距離阿里巴巴總部不遠的地方。

羅塞特指出，該計劃包括建立一個處理聯合國成員國數據的研究中心，和一個利用衛星監視技術彰顯中國實力的地理空間中心。

中國國家主席習近平9月22日在聯合國大會視訊會議發言宣布，為支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，中國將設立聯合國全球地理信息知識與創新中心和可持續發展大數據國際研究中心。

羅塞特分析，首先因為中共政權已經建立了全世界最強大的高科技監視系統。它透過「防火長城」控制國內網路，禁止網友使用官員可以進行宣傳的美國社群媒體平台，如臉書和推特。

▲聯合國在杭州建立數據中心的決定，可能會引發民主國家的抵制。（圖／路透）



羅塞特分析，中共在習近平領導下已經在全球收集大量數據，而「聯合國具有合法性的招牌」將使北京更容易確保來自成員國的數據流，影響聯合國收此類數據的標準和規範、形成結果、將其輸入聯合國系統。

北京之春榮譽主編胡平接受《美國之音》訪問表示，聯合國的很多作為，包括人權委員會，結果成為最反人權國傢俱樂部，簡直成了笑話，因此，建立一個新的民主國家同盟就顯得更必要。

胡平斷言，這些國家的民眾也會拒絕把他們的相關資訊，交給你這個所謂以聯合國為招牌的這麼一個大數據中心，這個事情一定會遭到很多國家有力地抵制。

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