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蔡詩萍台南開講　教你走進日常裡的小幸福！

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▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，邀請知名作家蔡詩萍開講「走進日常裡的小幸福」，吸引眾多民眾聆聽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，邀請知名作家蔡詩萍開講「走進日常裡的小幸福」，吸引眾多民眾聆聽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，16日下午在南科樹谷園區音樂廳舉辦名人講座，邀請知名作家蔡詩萍開講「走進日常裡的小幸福」，鼓勵大家要用心觀察、珍惜自己的日常，就能感受幸福。

今天講座吸引3百多位民眾及粉絲到場，雲嘉南分署長劉邦棟也到場聆聽，劉邦棟說，名人經驗是大家可以學習的標竿，蔡詩萍縱橫作家、主持、演講、媒體工作者等多個領域，也曾榮獲廣播金鐘獎肯定，希望藉由名人影響力及豐富的人生經歷，引領聽眾建立正向的價值觀，找到人生新方向。

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▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，邀請知名作家蔡詩萍開講「走進日常裡的小幸福」，吸引眾多民眾聆聽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「你幸福嗎？先問你有沒有日常？」蔡詩萍說，日常是很美好的事情，但卻常常被忽略，就像平常在身邊撈叨的人，有一天突然不見了，才會覺得懷念，知道什麼是幸福，他鼓勵大家要觀察自己的日常，在日常裡重新認識自己，想想自己珍惜什麼、想要什麼，日常裡有很多生命的感情和記憶，只要用心看待，人生就會有不同的幸福感受。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，邀請知名作家蔡詩萍開講「走進日常裡的小幸福」，吸引眾多民眾聆聽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡詩萍會中也分享「中場」的概念，「中場」的意思是人生走到一半時，該思考是否要改變？無論你現在幾歲，也許過的好，也許過的不好，但不要羨慕別人、不要酸別人，先想想走到現在，還有什麼機會?這樣會更有意義，也許是小時候沒能實現的夢想，也許是人生的興趣等，如果想要自己的生命有點不一樣，要認識自己、懂得轉彎，開發新的可能。

雲嘉南分署表示，今年度名人系列講座以「跳出侷限 創造無限」為主軸，在雲林與台南地區共辦理2場次，今天是壓軸最後1場，其他各類就業促進研習活動，可上分署官網就業促進課程專區（https://s.yam.com/vbVDp） 查詢。

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