破紀錄！　台南市議會奪全國議長盃桌球賽職員工男子團體冠軍

▲台南市議會桌球代表隊，在2020年全國地方議會議長盃桌球錦標賽得到職員工男子乙組團體賽冠軍，突破了過去的戰績，全隊都感到與有榮焉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會桌球代表隊，16日在2020年全國地方議會議長盃桌球錦標賽得到職員工男子乙組團體賽冠軍，突破了過去的戰績，全隊都感到與有榮焉，郭信良議長表示，明年的比賽由台北市議會主辦，屆時將與甲組隊伍們一較高下，大家不可鬆懈，力求打造新紀綠。

台南市議會桌球代表隊今年在南投縣取得前所未有的好成績：郭信良議長得到首長組單打第3名，汪啟瑞秘書長得到幕僚組單打冠軍，劉玠成專委與于菁在職員工混合雙打掄元。另外，陳世昌得到職員工男子單打冠軍，並與謝保源共同拍下職員工男子雙打冠軍；李啟維與蔡旺詮議員在議員組雙打取得優勝（第5名），議員組團體賽得到優勝，職員工女子團體組也獲得優勝。

郭信良議長指出，相較往年的成績，今年南市議會令人刮目相看。這顯示出議員們除了在監督市政、為民服務的本職上展現出很好的能力，更身體力行支持體育運動，同時藉著運動取得健康體魄，在各方面都有均衡的發展。他相信不論是在問政、爭取市民福祉，或是爾後的運動賽事上，議員同仁們都能有傑出表現。

郭信良議長強調，在桌球賽得到好成績後，接著的重頭戲就是12月初市議會主辦的全國地方議會議長盃軟式網球賽。去年台南市議會囊括了軟網錦標賽所有獎項的冠軍，今年要再接再厲，締造連勝紀錄，將榮耀呈獻給所有市民鄉親。

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