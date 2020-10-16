無人履帶車出動！模擬半導體化學氣體外洩...複合型毒災演練吸睛

▲台南市環保局舉辦「毒性化學物質災害應變演練」，出動無人履帶車及空氣品質行動監測車，展現救災與科技結合，強化整體救災效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局16日下午在科工區昭和特殊氣體股份有限公司，舉辦「2020年度毒性化學物質災害應變演練」，模擬半導體工業重要特用氣體矽甲烷外洩，波及鄰近氯氣鋼瓶儲存貨櫃，發生複合型毒災事故。

演練現場導入無人履帶車及空氣品質行動監測車，以避免第一線救災人員暴露風險與提升緊急應變效能，展現救災與科技結合，強化整體救災效能。

市長黃偉哲表示，市府每年結合環保、消防、警察、衛生等單位及民間聯防組織進行毒性化學物質災害實兵演練，強化毒化物運作管理，以建立防災重於救災，離災優於防災觀念，做好萬全準備，確保市民生命財產安全。

近年來氯氣外洩事故頻傳，此次演練為模擬半導體工業重要特用氣體矽甲烷外洩，因其有遇到空氣會自燃的特性，波及鄰近具有毒性及腐蝕性的氯氣鋼瓶儲存貨櫃，導致發生複合型毒災事故。

環保局長謝世傑表示，定期舉辦各類毒災應變演練，不僅加強救災能量，也能提高民眾以及業者的防災意識，有其必要性。整個演練過程逼真，除了呈現廠方通報與疏散、傷患救助行動、人員除污及環境復原等應變程序外，更導入無人履帶車及空氣品質行動監測車，展現善用科技力量提高救災應變能量的新思維。

複合型災害發生，災害事故現場可能煙霧瀰漫、火勢或其他傾倒物，第一線救災人員雖然身著防護裝備，然而進入現場仍存在風險。無人履帶車進入災害現場將所偵得的數據及畫面回傳給遠端監控站，可有效降低救災人員的風險。空氣品質行動監測車，目的在追蹤污染排放源、監控周界空氣品質及機動連續即時監測以提升緊急應變效能。

人員疏散與互救亦是救災中不可疏忽的一環。大台南各工業區組成毒災聯防組織也參與其中，發揮協助的功能。另外，還有鄰近區里民眾疏散避難演練，也加深社區疏散避難的防災意識。

參與演練成員包括，昭和特殊氣體股份有限公司、台南市科技工業園區、消防局、警察局、環保署毒物及化學物質局南區環境事故專業技術小組、毒災聯防業者及鄰近村里辦公室等15個單位，總計95人及車輛18輛參演，真實模擬災害情境，將毒化物鋼瓶洩漏、政府單位及民間組織應變、人員搶救、止漏及除污等各個環節完整呈現，演練成果吸睛。

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