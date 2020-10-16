台南前衛生局長陳怡被控車震女秘書　民事判賠綠帽夫結果出爐

▲前台南市衛生局長陳怡，遭鄭姓女秘書前夫曾男怒告2人侵害其配偶權，向兩人提出民事求償200萬元，台南地院判決陳怡與鄭女應連帶賠償曾男50萬元。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前台南市衛生局長陳怡，遭鄭姓女秘書前夫曾男控告與鄭女發生不倫戀，曾男怒告2人侵害其配偶權，向兩人提出民事求償200萬元，16日台南地院判決陳怡與鄭女應連帶賠償曾男50萬元，本案可上訴。

鄭女前夫曾男對此判決表示：「感謝法官公正審判，證明被告陳怡和鄭女破壞我的家庭，對於判決金額，將在收到判決書後，再決定是否上訴，我所獲賠金額，將捐出做公益」。

判決書指出，原告曾男與其前妻鄭女，在2人婚姻存續期間，鄭女自2016年間起開始對原告不理不睬、冷眼對待，至2017年10月間，原告自鄭女使用之汽車內行車紀錄器，發現被告陳怡與鄭女於2017年10月13日晚間，共乘該部汽車，並將該車停放在台86號快速道路旁便道，而為口交及性交等性行為，破壞原告之家庭及婚姻關係，共同故意不法侵害原告基於配偶關係之身分法益情節重大，依侵權行為之法律關係，請求被告應連帶賠償200萬元及法定利息。

陳怡辯稱，本件係以妨害秘密手段違法取得錄音，應不得援用該證據，且經勘驗行車紀錄器光碟，僅有鄭女聲音，並無陳怡聲音等語；而鄭女否認她與陳怡有婚外情，且無違反與原告婚姻關係之情事。

法官認行車紀錄器所錄得錄音並非竊錄，難認為原告違法取證，而原告與鄭女婚姻關係存續中，應認汽車為兩人共同使用，原告取得行車紀錄器音訊檔，難認違法，且妨害婚姻行為常以隱密方式進行，原告以平和方式取得該錄音檔，應認該錄音得為本案證據。

法官認為，依卷內證據，認雖無具體證據證明鄭女在車內發出之聲音，係因2人為口交或性交等性行為所發出之聲音，但被告2人當時應有為逾越一般社交行為之不正常行為，已達破壞婚姻共同生活之圓滿狀態，原告得依侵權行為之法律關係，請求被告連帶賠償其損害。法官指出，審酌兩造身分、地位及經濟狀況，認精神慰撫金以50萬元為適當，逾此部分之請求，應予駁回。本案可上訴。

據了解，鄭女的曾姓前夫曾向台南地檢署提出，包括行車記錄器錄下的不雅聲音等物證，指控陳怡與鄭女於2017年10月間，在車上有車震、通姦犯行，鄭女的曾姓前夫提告當時，通姦罪尚未除罪化，檢察官依相關事證調查，相關事證並不足以認定陳怡與鄭女有通姦犯行，即於2019年6月20日裁定不起訴處分。而民事部分法官認為陳怡2人行為，有逾越一般社交行為之不正常行為，已達破壞婚姻共同生活之圓滿狀態，原告依侵權行為提告有理。

59歲陳怡是台南心臟內科名醫，原為台南市立醫院副院長，2017年2月獲得時任台南市長賴清德延攬，出任台南市衛生局局長，妻子也是成大醫院婦產科名醫，目前係郭綜合醫院院長，陳怡3個兒子都擔任醫生，是醫生世家。陳怡於2020年8月事情曝光後即請辭衛生局長，回歸醫師本業，在奇美醫學中心擔任心臟科主治醫師兼任院長室顧問。

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