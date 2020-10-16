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國家隊又出包！康匠違法生產醫療口罩　侯友宜：嚴格查辦

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▲台灣康匠公司自疫情爆發後成為「口罩國家隊」一員，員工每天努力提升產能。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台灣康匠公司自疫情爆發後成為「口罩國家隊」一員，如今卻查獲無照設置產線製造醫療口罩。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者羅婉庭／新北報導

台灣口罩大廠康匠公司未經衛生福利部核准發給醫療器材許可證，擅自設置產線製造醫用口罩，遭檢調偵辦。對此，新北市長侯友宜16日受訪表示，面對口罩國家隊出包狀況，新北衛生局會聯合檢調單位全力以赴嚴格查察與究辦，包括尚未發現的也會積極了解有無類似情形，若有決不寬待。

衛福部食藥署9月22日曾會同新北市及桃園市衛生局前往總統蔡英文年初才參訪過的康匠公司，檢調於德昌廠及桃園廠稽查，發現兩廠都在未取得醫療器材優良製造規範及產品認可登錄情況下，涉嫌自製造第二等級醫用手術口罩等醫療器材，當時已封存兩個工廠內未經核准口罩544萬2505片、120萬1140片，並移請新北市調查處偵辦。

新北市地檢署打擊民生犯罪專組檢察官余佳恩昨天指揮新北市調查處，會同新北市及桃園市衛生局人員持搜索票搜查康匠公司位在新北市及桃園市廠區，查扣銷退貨明細表、生產日報表等證物。同時，新北地檢署昨指揮新北市調處約談陳姓負責人、許姓總廠長到案說明，訊後諭令陳35萬元交保、許30萬元交保。

▲康匠違法生產醫療口罩。（圖／記者羅婉庭攝）

▲康匠違法生產醫療口罩。（圖／衛生局提供）

▲康匠違法生產醫療口罩。（圖／衛生局提供）

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