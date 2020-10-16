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聲援南鐵拒遷戶！抗議學生想「衝進交通部」　與警爆推擠衝突

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▲▼數十名學生抗議南鐵住戶被強拆一事。（圖／記者李宜秦攝）

▲數十名學生今至交通部抗議南鐵住戶被強拆一事。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

為推動台南鐵路地下化，交通部鐵道局強拆住宅，今日有數十名學生至至交通部聲援，抗議學生表示，台南市府的做法就像把人民的頭壓倒在地，逼迫人民接受政策結果，今早凌晨甚至突襲施工，破壞黃家2、3樓樓梯，反觀住民黃春香卻只能睡在橋下。

今日有20餘名學生至交通部聲援，抗議鐵道局強拆南鐵住戶做法，抗議學生表示，鐵道局今早6點半突襲施工，拆除黃家後半部分，在範圍仍有爭議的情況下，拆除了樓梯間三、四層。

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抗議學生表示，工地主任甚至向他們嗆聲「今天就是會拆樓梯」，還有許多侮辱挑釁的話語，非常蠻橫無禮，不顧人民的居住權，對此，他們要譴責交通部長林佳龍，呼籲林應正視問題，出面回應居民訴求，開啟協商。

▲▼數十名學生抗議南鐵住戶被強拆一事。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼抗議學生痛批，交通部做法蠻橫，無視人民居住權。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼數十名學生抗議南鐵住戶被強拆一事。（圖／記者李宜秦攝）

抗議學生表示，現在爭議都還沒有解決，鐵道局就擅自施工非常「可恥」，又不斷使用「下三濫手段」，做工作到深夜，凌晨又突襲施工，也不願展開對等溝通，逼迫黃春香簽下同意書，害得現在黃只能睡在橋下，看著自己的房子被夷平，這種做法根本是把人民壓倒在地，相當暴力。

抗議學生強調，即使樓梯都被拆除，抗爭仍會持續，要求鐵道局設定地上權，並在爭議解決前，停止施工、撤出黃家，學生哭喊「保留區區兩坪樓梯的訴求很小，為什麼政府不能面對？」

▲▼數十名學生抗議南鐵住戶被強拆一事。（圖／記者李宜秦攝）

▲時代力量立委陳椒華今日也出席抗議。（圖／記者李宜秦攝）

現場抗議人員要求交通部下令，南鐵強拆工程立刻停工，抗議途中與警方爆發激烈衝突，多名抗議人員想衝進交通部，交通部隨即將鐵門拉下，警方不只舉起提醒行為違法的牌子，也將激烈抗議人士的手腳綑綁，避免其做出失控行為。

▲▼為推動台南鐵路地下化，交通部鐵道局強拆住宅，今日有數十名學生至至交通部聲援。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼為推動台南鐵路地下化，交通部鐵道局強拆住宅，今日有數十名學生至至交通部聲援。（圖／記者李宜秦攝）

為推動台南鐵路地下化，交通部鐵道局強拆住宅，今日有數十名學生至至交通部聲援。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼南鐵抗議 。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼南鐵抗議 。（圖／記者李宜秦攝）

▲現場學生與警察發生激烈衝突。（圖／記者李宜秦攝）

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