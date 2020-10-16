建庫以來最嚴峻枯水情景　北水局：石門水庫清淤量再創新高

▲石門水庫清淤量再創新高。（圖／北水局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

北區水資源局16日表示，石門水庫在1964年完工營運，當年沒有颱風登陸，與今2020年狀況相同，但1964那年，水庫集水區總累積雨量為1,496毫米，而今年迄今僅有1,172毫米，還不到其8成，目前水庫面臨建庫以來最嚴峻的枯水情景挑戰，所以北水局除積極因應抗旱外，也加強清淤作業爭取為水庫延壽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲石門水庫清淤量再創新高。（圖／北水局提供）

北水局表示，針對今年旱象均持續掌握中，計已召開14次水資源供需協調會議及4次北區水資源局旱災緊急應變小組會議，尤其透過日日監看細緻水庫出水量控管、跨區水源調度及各類用水節約使用等措施，今年已有效節省石門水庫出水量2.67億噸，另板二計畫新店溪水源支援板新地區水量為1.67億噸，具有紓解水庫供水壓力之效。其中，新店溪支援板新地區供水能力提升至72萬噸，更為歷年水源調度最高。

北水局指出，除水情進行嚴格管控外，也利用水庫低水位期間增加清淤力道，採陸挖及抽泥等多管齊下方式，迄今年10月15日止已清除262萬立方公尺水庫土砂，較過去清淤量80~100萬立方公尺，已達2倍清淤量以上，更是歷史清淤量最高，希望逐步落實水庫減淤目標。

北水局面對氣候變遷已掌握水情並審慎因應，並與各供水單位共同攜手合作抗旱，同時呼籲民眾抱持「有水當思無水之苦」節約用水，一起度過枯旱期嚴峻挑戰。

・團購超強好物