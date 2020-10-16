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iPhone 13消息曝光！達人：升級「四眼鏡頭」、大剪瀏海

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▼蘋果秋季發表會5G iPhone 12 Pro、homepod，。（圖／取自蘋果直播）

▲爆料達人表示iPhone 13可能有四眼鏡頭。（圖／取自蘋果直播）

記者林妤柔／綜合報導

iPhone12才剛推出，就有不少跟iPhone 13有關的消息不斷曝光，綜合爆料達人Ice Universe、Fudge、分析師Ross Young的消息，iPhone 13推出的陣容跟iPhone 12一樣，但鏡頭數量從三顆鏡頭提升到四顆鏡頭。

綜合三人推測，iPhone 13陣容跟iPhone 12系列相似，包括一款6.7吋的Pro Max機型、一款6.1吋的Pro機型、一款6.1吋的非Pro機型和一款5.4吋的mini機型。

iPhone 13將會剪瀏海，並搭載前置 TrueDepth 鏡頭系統，具有Face ID 的功能，所有iPhone 13機型都將集成觸控技術，6.1吋iPhone 13和iPhone 13 Pro螢幕將由中國京東方將與LG共同生產製造，三星將為蘋果提供Y-Octa技術，讓iPhone 13螢幕更薄、更清晰。

▲▼▲iPhone 12外型回歸經典iPhone 4設計！（圖／翻攝蘋果官網）

▲外傳iPhone 13會剪瀏海，並採用120Hz ProMotion螢幕。（圖／翻攝蘋果官網）

此外，iPhone 13 Pro機型將採用120Hz的ProMotion螢幕，採用LTPO技術，可支援可變更新率。所有iPhone 13 機型可能會支援sub-6GHz 的5G 網絡，而Pro 機型還將支援更快的mmWave 5G。

前蘋果授權服務商Fudge先前曾秀出一張設計圖，裡頭描繪了 iPhone 13有4個鏡頭，為廣角相機、望遠鏡頭、變形鏡頭、超廣角鏡頭，同時搭載LiDAR 4.0光學雷達掃描儀。先前，他在其中一篇爆料貼文留言處回應，iPhone 13將採用「無孔」（Portless）設計，與此前的消息有所不同。

▲iPhone 13爆料。（圖／截自@choco_bit推特）

▲iPhone 13爆料。（圖／截自@choco_bit推特）

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