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「Android 手機該學習！」外媒曝iPhone 12「5大強項」：怎沒人想到

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▼蘋果iPhone 12 Pro，。（圖／取自蘋果）

▲外媒認為iPhone 12有「5大強項」Android手機應學習。（圖／取自蘋果）

記者林妤柔／綜合報導

蘋果推出iPhone 12系列，不少外媒、網友認為缺乏亮點，但外國科技網站《Android Authority》分析iPhone 12本身5大強項，認為是Android 手機該學習的關鍵。

1.質感設計
iPhone 12系列皆有A14仿生晶片、OLED螢幕、支援5G、耐用前玻璃、防水性能達IP68等級，還有MagSafe無線充電系統，雖然中階Android手機也有出色的功能，但無法像蘋果手機一樣兩全其美，好比三星Galaxy S20 FE性能好，但外型不夠好；Google的Pixel 5結構完整，但不是搭載頂級晶片。

2.高階小手機
蘋果推出iPhone 12 Mini，內含A14晶片、MagSafe充電功能、OLED螢幕等，大型旗艦機該有的規格都沒少，沒因為小手機而犧牲應有的功能。反觀Android產品可能老舊、性能慢，在小手機市場中難脫穎而出。

▲Apple iPhone 12 發表會懶人包。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 Mini成為小手機市場的霸主。（圖／記者洪聖壹攝）

3.無線充電
蘋果無線充電技術相對較晚，但MagSafe的多樣玩法讓人懷疑「這之前怎麼都沒人想到？」可以不拿下保護殼就充電，用手機背面吸住票卡型錢包，雖然Android手機有類似功能，但蘋果最大的優勢在於消除用戶常見的麻煩。

4.相機功能
蘋果相機穩定度或LiDAR等功能相當強大，且考慮到更多新手外的專業人士使用，不斷的升級自家技術，雖然Android手機也能拍到好照片，但技術面來說，仍該向蘋果看齊，僅Sony Xperia 1 II為少數認真注意這一塊的手機。

5.處理器
Android手機數量多，但性能往往落後iPhone，Android手機市場的發展大都取決於高通公司，蘋果則努力設計自家晶片，且目標是針對特定手機進行改進，所以在發展上就有落差。

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