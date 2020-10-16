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今日頭條告今日油條！網紅餐廳涉侵權　員工苦笑回應

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▲▼河南網紅餐廳「今日油條」挨告。（圖／翻攝紅星新聞）

▲河南網紅餐廳「今日油條」挨告。（圖／翻攝紅星新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸網路巨頭之一的字節跳動，旗下擁有《今日頭條》、《抖音》、《TikTok》等產品，但「人紅是非多」，最近他們狀告河南一家網紅餐廳涉嫌侵權。原來，這家餐廳以「今日油條」為店名，招牌、店內設計等，也都與今日頭條APP有相似之處。針對侵權，餐廳員工回應，我們賣的就是今日的油條，沒別的意思。

《紅星新聞》報導，這間位在河南鄭州的油條餐廳在網路上很有知名度，因為儼然就是今日頭條的分身。從招牌到口號，再到菜單，今日油條和今日頭條APP有多處相似點。從裝修風格來看，這家店主要使用了紅白兩色，招牌上的字體和圖標都與今日頭條相似。

至於宣傳口號，今日頭條APP的是「你關心的，才是頭條」；而今日油條的口號是「關心你的，才是好油條」。而根據大陸網友在美食App曬出的菜單，今日油條的菜單和今日頭條APP的主頁佈局也有相似之處。

此外，店內的標語「好油條，今日造」，疑似模仿格力的口號「好空調，格力造」；店內還有多處出現了疑似王思聰的卡通圖像；另外，一根I型油條+紅心+U型油條的宣傳圖，與西貝莜面村也很像。

▲▼河南網紅餐廳「今日油條」挨告。（圖／翻攝紅星新聞）

▲陸媒對比今日油條與今日頭條。（圖／翻攝紅星新聞）

事實上，在另一款美食App上，有不少消費者質疑店家侵權，「作為網紅店各方面都讓人基本滿意。但是，這個名字和logo真的不侵權嗎？包括王思聰的那個卡通形象，都是被王思聰過的。」另位網友回復稱：「估計就等著告，越告越火。」

餐廳員工受訪時提到，「反正人家是大企業，我們只是一個小的早餐店，我們只是想做一個好的油條，給大家提供一份比較健康的早餐吧，沒有其他的心思。」該員工表示，最近都是正常營業，生意還行。

不過，當陸媒問到店內裝修風格多處與今日頭條APP相似的情況時，員工回應，裝修風格就是乾乾淨淨、整整齊齊、紅色和白色，「國家也沒有說紅色和白色被哪家企業註冊了不能使用。」

報導指出，據「天眼查APP」顯示，字節跳動以商標權權屬、侵權糾紛為案由，向廣州知識產權法院控告網紅餐廳後方的運營公司。目前，案件的裁決文書尚無法在中國裁判文書網搜索到。

▲▼河南網紅餐廳「今日油條」挨告。（圖／翻攝紅星新聞）

▲餐廳業者App介面也極為類似。（圖／翻攝紅星新聞）

 

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