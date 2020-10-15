電商平台VaRich整合跨境金物流　攜多國網紅助MIT精品跨海銷售

▲VaRich電商平台與各國網紅合作。（圖／翻攝自Facebook／VaRich）

記者陳心怡／台北報導

近幾年網紅及意見領袖崛起，加上後疫情效應加溫，社群商務加速在全世界發酵，讓全球電子商務跟線下零售產業產生了劇烈變化，VaRich一站式跨境商務社群科技平台也看準這波商機，為企業主、網紅、消費者三方，節省大量人力、物力及時間，並且打破現有電商平台，海量商品陳列的瀏覽模式，透過巨量數據分析以及消費者模型預測，可以依據消費者歷程偏好，模擬未來可能發生的瀏覽行為和採購需求。

VaRich表示，品牌主可透過VaRich平台智能洞察技術，分析消費者對其商品的喜好程度，篩選出具吸引力的產品組合及價格區間，精準掌握消費者的真實樣貌、為品牌提高營運效能、節省商開成本。

商品上架後，可運用VaRich平台智能行銷技術，媒合粉絲群適合商品屬性的網紅，接著網紅們在各大社群平台創作內容，將商品推薦給其粉絲群，不僅一邊創業、一邊提升影響力，另一方面還為品牌主帶來更高轉換率、流量及業績。

此外，看好亞洲市場的潛能， 瞄準初步營運的目標國家，VaRich建構之始即在平台、流程、人才及制度上即以國際思維佈局，公司團隊同仁分別來自台灣、美、日、泰、越等地區，充分展現深根在地化精神，不但有豐富的多元性、創造力，更直接突破一般跨境電商最困難的障礙，做到真正的在地化經營，並和當地文化及網路意見領袖密切連接。

VaRich平台目前在台灣、越南、泰國、日本已累計上萬名合作網紅名單，未來將結合平台科技力與國際網紅資源，協助台灣MIT優質商品及台灣優質小農跨境銷售，推動台灣品牌國際化，並將品牌知名度轉換成實質銷量。

VaRich所提供的一站式服務及其跨國團隊，能有效協助台灣品牌跨境經營，其國際金流、物流的整合能力，也能讓跨境物流作業化繁為簡。助力台灣品牌跨境世界，航向電商產業新藍海。