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屏東林管處森林護管員甄試　月薪3萬元起跳…即日起郵寄報名

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▲屏東林區管理處於12月5日、6日在嘉義市舉辦約僱森林護管員甄試，即日起報名。圖／負重跑步 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東林區管理處於12月5日、6日在嘉義市舉辦約僱森林護管員甄試，即日起報名。圖／負重跑步 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東林區管理處於今年12月5日、6日在嘉義市舉辦約僱森林護管員甄試，招考8名（含原住民族保障名額1名），月薪3萬餘元起，進用後依相關規定可逐步晉升報酬薪點，最高每月待遇4萬5045元，並可依勤務內容支給山地巡護作業費；另可支領年終工作獎金及享有勞保、勞退、健保、員工年度休假等福利，歡迎符合資格者踴躍報名。

約僱森林護管員工作內容為森林資源管理、森林保護、林地管理、租地及植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、國土生態保育、治山防災、林道維護、工程測繪與監工、林業設施維護、森林資源調查及其他森林護管法規規定相關工作。嘉義及屏東兩林管處今年都有缺額，因此聯合舉辦考試。

甄試內容分為二試，第一試術科測驗於12月5日舉行，成績合格者始得參加第二試筆試、口試，第二試訂於12月6日舉行，術科測驗、筆試及口試均於嘉義市舉行（甄試地點另行公告）。請考生於12月1日(星期二)起留意屏東林管處網站公告考場位置及交通資訊相關訊息。

這項考試，即日起報名至11月16日止，逾期恕不受理（體格檢查需花費較多天數，請考生務必提早檢查，以免報名逾期）。報名方式一律採通訊報名，不受理現場與電子郵件報名。

應考人應於11月16日前(郵戳為憑)，以限時掛號郵寄至【900屏東市民興路39號】「行政院農業委員會林務局屏東林區管理處約僱森林護管員甄試試務組」。簡章暨報名表，請至屏東林區管理處網頁https://pingtung.forest.gov.tw下載，不另行販售。如有疑義，請洽該處人事室08-7236941-276王小姐。

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