五葉松、樟木、香杉、肖楠+相思木做提琴　琴聲悠揚緊扣心絃

▲屏東科技大學利用台灣五葉松與樟木等製作大中小提琴 。（圖／屏科大提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

農委會林務局為擴大國人對國產材的認識與精緻工藝技術，委由屏東科技大學木材科學與設計系龍暐助理教授領導的「學院琴」團隊，師生共同研製以台灣五葉松與樟木、肖楠與相思木各製成兩把小提琴、香杉與牛樟製成中提琴、及香杉與台灣櫸製成大提琴等精緻工藝，組成弦樂四重奏。這場國內首度以國產材「轉」與「傳」而融韻出的台灣獨創的「學院琴四重奏」，於4日在屏東縣演藝廳演出，悠揚琴聲，緊扣震撼全場。

▲▼四重奏演出。

屏科大段兆麟副校長說，這次利用漂流木來製作小提琴，不僅將台灣國產材帶出獨有的特色，也帶來在精神上的陶冶，最後感謝木材科學與設計系龍暐助理教授所領導的團隊，能有如此優良的研發成果。

▲▼小提琴、製作琴。

林務局屏東林區管理處張偉顗處長表示，國產材的推動一直是林務局很重要的政策，非常開心能與屏科大一起攜手合作及努力，在林業多元永續的輔導推動方案下，也希望未來能透過國產材創造出豐富及多元的利用價值，並呈現更精進且更廣泛的用途。

屏東林管處提供製琴木材，強調不同木材的專屬音色透過樂手的演奏風格與技術，將能共鳴出更美妙的聲音。4把國產材提琴歷經1年半時間完成，在疫情肆虐的2020，該校師生投入許多心力製琴，每個步驟、環節、每一個琴身的弧度與厚度都希望能將珍貴的國產材發揮到最好。

四重奏由姜宜君助理教授領軍，杜冠璋博士、蕭伊妙老師雙小提、姜宜君助理教授中提琴、林榆婕老師大提琴演奏完成。

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