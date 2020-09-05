　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

五葉松、樟木、香杉、肖楠+相思木做提琴　琴聲悠揚緊扣心絃

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東科技大學利用台灣五葉松與樟木等製作大中小提琴 。（圖／屏科大提供）

▲屏東科技大學利用台灣五葉松與樟木等製作大中小提琴 。（圖／屏科大提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

農委會林務局為擴大國人對國產材的認識與精緻工藝技術，委由屏東科技大學木材科學與設計系龍暐助理教授領導的「學院琴」團隊，師生共同研製以台灣五葉松與樟木、肖楠與相思木各製成兩把小提琴、香杉與牛樟製成中提琴、及香杉與台灣櫸製成大提琴等精緻工藝，組成弦樂四重奏。這場國內首度以國產材「轉」與「傳」而融韻出的台灣獨創的「學院琴四重奏」，於4日在屏東縣演藝廳演出，悠揚琴聲，緊扣震撼全場。

▲屏東科技大學利用台灣五葉松與樟木等製作大中小提琴 。（圖／屏科大提供）

▲▼四重奏演出。

▲屏東科技大學利用台灣五葉松與樟木等製作大中小提琴 。（圖／屏科大提供）

屏科大段兆麟副校長說，這次利用漂流木來製作小提琴，不僅將台灣國產材帶出獨有的特色，也帶來在精神上的陶冶，最後感謝木材科學與設計系龍暐助理教授所領導的團隊，能有如此優良的研發成果。

▲屏東科技大學利用台灣五葉松與樟木等製作大中小提琴 。（圖／屏科大提供）

▲▼小提琴、製作琴。

▲屏東科技大學利用台灣五葉松與樟木等製作大中小提琴 。（圖／屏科大提供）

林務局屏東林區管理處張偉顗處長表示，國產材的推動一直是林務局很重要的政策，非常開心能與屏科大一起攜手合作及努力，在林業多元永續的輔導推動方案下，也希望未來能透過國產材創造出豐富及多元的利用價值，並呈現更精進且更廣泛的用途。

屏東林管處提供製琴木材，強調不同木材的專屬音色透過樂手的演奏風格與技術，將能共鳴出更美妙的聲音。4把國產材提琴歷經1年半時間完成，在疫情肆虐的2020，該校師生投入許多心力製琴，每個步驟、環節、每一個琴身的弧度與厚度都希望能將珍貴的國產材發揮到最好。

四重奏由姜宜君助理教授領軍，杜冠璋博士、蕭伊妙老師雙小提、姜宜君助理教授中提琴、林榆婕老師大提琴演奏完成。

► Her今天推出「SK-II的全效活膚潔面乳」120g，原價2210元，特價1388元

►二手票券豐富你的生活
 

ET快訊
劉錚加盟上海獲1.16億合約！　創台灣球員新高
超痛！火辣美腿女大生雲森瀑布拍照　從2米高石頭重摔
成語蕎吃壽司「誤踩禁忌」　餐廳師傅怒瞪開罵
被戴綠帽奪妻…4歲女兒還遭埋屍！生父悲痛：他還得意秀體罰照
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

五葉松、樟木、香杉、肖楠+相思木做提琴　琴聲悠揚緊扣心絃

台南潭頂警冷靜判斷　處理慢性病患突發狀況及時協助就醫

前立委周五六違反選罷法起訴　郭國文：盼能真正端正選風

山區美景噪音OUT　台南環警監聯合稽查取締噪音車

石門國小附幼師生製「燈塔時空膠囊」　啟動幼童學習成長里程碑

森鐵眠月支線爆紅保育區受影響　林務局取締違法入山

嘉大舉辦台灣質譜年會暨學術研討　推進質譜領域在臺發展

獨老中秋餐會疫情暫緩　幼兒園攜手世華捐款五萬關懷禮

嘉市警道安創新貢獻獎　交通執法組第1名

新興毒品年齡層向下延伸　校園布袋戲結合反毒宣導

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

薔薔辯論狂嗆「妳那麼沒價值嗎」超失控　沈玉琳收視破1...和Melody比基尼遊瑞光路

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

進入宇宙？實測真空機玩轉物品　棉花糖瞬間腫大、可樂像「沸騰」

「醫好了也沒用」醫生勸換工作 大胃王職傷重:考慮退出YT圈

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

五葉松、樟木、香杉、肖楠+相思木做提琴　琴聲悠揚緊扣心絃

台南潭頂警冷靜判斷　處理慢性病患突發狀況及時協助就醫

前立委周五六違反選罷法起訴　郭國文：盼能真正端正選風

山區美景噪音OUT　台南環警監聯合稽查取締噪音車

石門國小附幼師生製「燈塔時空膠囊」　啟動幼童學習成長里程碑

森鐵眠月支線爆紅保育區受影響　林務局取締違法入山

嘉大舉辦台灣質譜年會暨學術研討　推進質譜領域在臺發展

獨老中秋餐會疫情暫緩　幼兒園攜手世華捐款五萬關懷禮

嘉市警道安創新貢獻獎　交通執法組第1名

新興毒品年齡層向下延伸　校園布袋戲結合反毒宣導

楊謹華的「姊姊系」私服穿搭　散發迷人知性氣質

「當街緊貼摸臀」親密片曝光！　《三十而已》最強小三戲外爆戀情

HONDA Odyssey日規二度小改款預告登場！揮揮手就能芝麻開門

當媽才懂！趙孟姿坐月子神經質爆發　產後快2個月：一顆心天天洗三溫暖

五葉松、樟木、香杉、肖楠+相思木做提琴　琴聲悠揚緊扣心絃

勞保年改給付將大砍？　勞動部澄清：方案仍未定

騎上人行道！女警開單男熊貓「直接跪了」狂求饒　他掏1千霸氣救美

屏大生要回家了！八通關古道墜300米溪谷　搜救3天遺體吊掛下山

必加榨菜、獨家辣醬！高雄隱藏版涼麵小店　料多味噌湯只要20元

翹臀正妹穿小三角「撅臀露蛋外拍」　溜娃爸傻眼：這兒童遊戲區

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

地方熱門新聞

新竹洗屍水排溪…70萬人恐喝下肚　縣府給回應

快訊／高雄凌晨3:52發生4.1有感地震

交通罸款激增　桃議員：檢舉矯枉過正

日月潭飯店浴缸冒汙水！她泡澡嚇壞

館長台中旗艦店「現勘」過了　試營運時間曝光

麥當勞燒金紙引火害斷訊　彰化居民：以為恐攻

加利口罩流入宜蘭　18間藥局曝！

前立委周五六違反選罷法起訴

光雕2.0秀　林家花園亮麗上演

寄養27天家扶兒記22年　屏東家扶促相見

「藝陣大匯演」中壢中正公園　9/6登場

眠月支線爆紅林務局取締違法入山

越籍新住民主辦　桃園公益園遊會登場

台南潭頂警處理病患突發狀況及時協助就醫

更多熱門

相關新聞

照養員「送走一個孩子就大哭一次」！

照養員「送走一個孩子就大哭一次」！

郭嘉雯（小Mei）負責食肉組，曾考上木柵動物園，也很想回台北陪爸媽，但想到中心的孩子們，幾經掙扎，還是放不下，這一待就是10年時光。沒想過離開？「可能要等這裡的動物都老了、走了吧。」

娛樂產物獅虎「阿彪」苦撐10年！

娛樂產物獅虎「阿彪」苦撐10年！

清晨5點入山急搜屏科大研究生　巧遇4隻台灣黑熊覓食

清晨5點入山急搜屏科大研究生　巧遇4隻台灣黑熊覓食

屏東林管處收購小花蔓澤蘭　每公斤5元

屏東林管處收購小花蔓澤蘭　每公斤5元

快訊／國軍搜救屏科大生　軍車墜50m深谷

快訊／國軍搜救屏科大生　軍車墜50m深谷

關鍵字：

屏東科技大學屏科大屏東林管處肖楠樟木

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

25歲正妹哭求復合...渣男喊價40萬　她絕望輕生

短裙妹護男友！路邊纏鬥2男被讚翻

南投4歲女童遭埋！光頭男拉她進巷子…拎箱子出來

看「婆婆殺了我」二伯感觸超深！

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

《黑澀會》米奇「宣布離開台灣」

蔡依林染「超前衛髮色」　網看傻：媽啊

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

陳文杰假動作　富邦開心後傻眼

普渡關籠6柴！網見反差景象笑噴

南投女童最後身影！光頭男粗暴拉「小腳懸空」

即／坦承混陸貨　加利老闆獲裁350萬交保

更多

最夯影音

更多
林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！
煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

薔薔辯論狂嗆「妳那麼沒價值嗎」超失控　沈玉琳收視破1...和Melody比基尼遊瑞光路

薔薔辯論狂嗆「妳那麼沒價值嗎」超失控　沈玉琳收視破1...和Melody比基尼遊瑞光路

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面