推特出現全球大故障！1小時後才恢復正常　官方回應了

▲推特今晨出現全球大當機。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者劉雪兒／綜合報導

推特（Twitter）於美東時間週四（15日）傍晚5點左右（台北時間清晨5點）出現故障，包括日本，澳大利亞，阿根廷和法國也遭遇這樣的問題，就連發送推特和刷新等基本功能都無法使用，經過1個多小時之後才恢復正常。

根據BBC報導，推特在官網上發佈公告說，平台出現了一些問題，導致應用程序停止運作，目前沒有任何證據表明，這些異常屬於安全漏網或駭客入侵，而團隊們也正努力進行修復，期許能儘快運作為每個人服務。

據報導，推特今年7月遭遇嚴重駭客攻擊，「劫持」了知名人士所使用的帳戶，受害者包括拜登、歐巴馬（Barack Obama）、馬斯克（Elon Musk）、比爾蓋（Bill Gates）等人，且捲入有關比特幣的騙局。