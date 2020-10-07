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以流感對比新冠肺炎　川普直言「致命性小」文遭臉書刪除

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▲▼川普返回白宮，除下口罩和媒體擺拍。（圖／路透）

▲川普返回白宮，除下口罩和媒體擺拍。（圖／路透）

實習記者蔡岱樺／綜合報導

美國總統川普近日確診新冠肺炎，於5日出院返回白宮的第一天精神狀況看似不錯，一個上午就發出12條推特，其中一條將新冠肺炎與流感相提並論，他的「對多數人口來說並不致命」一文隨即遭到推特貼上警示標籤，並遭臉書刪除。白宮醫師康利6日指出，川普返回白宮後的第一晚充分休息，生命徵象持續穩定，血氧濃度在95%到97%。

根據川普的推特寫道，「流感季節來了！每年儘管有疫苗，仍有許多人死於流感，甚至超過10萬人。我們要關閉我們的國家嗎？不，我們已經學會與它共存，就像我們正在學會與冠狀病毒一起共存一樣，在大多數人群中，致命性要小得多！」該貼文直接遭到臉書刪除。

政策通訊經理史東（Andy Stone）表示，約翰.霍普金斯大學認為，Covid-19的確切死亡率尚不清楚，但據認為比大多數流感病毒株高出很多，可能是10倍甚至更高，他表示，「我們會移除有關新冠病毒嚴重性的不正確資訊，現在已將該貼文刪除。」

推特則是以「傳播誤導性和潛在有害信息」的警告隱藏了同樣的信息，惟用戶點擊後仍可看到貼文內容。

總統則回應，「廢除第230條！」該條規定社交網路對其用戶所發的內容不承擔任何責任。其實，早在今年5月川普就簽署了一項行政命令，要求審查《通訊規範法》第230條，以阻止社交網站執行言論審查。

第230條的爭議一直很大，不論保守派還是自由派都曾有過意見，像是支持的一方認為，它減少了媒體所應承擔的責任，放任虛假的訊息和不實資訊在網路上流傳。此行政命令有可能將導致第230條失去效力，但川普也承認該命令很大可能遭到法院方面挑戰。如果要廢除該法律，社交平台公司將可能因其所做的用戶內容編輯和更改，而面臨被起訴的局面。
 

 

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