新北跨市借還書服務再升級　10/17起桃園還書嘛也通超彈性

▲新北跨市借還書服務再升級，10月起桃園免費借還書超彈性。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市跨市借閱服務再升級！新北桃園圖書全面通還服務即將正式啟動！自10月17日開始，新北、基隆、桃園市民可享有免費跨縣市借還書的便利服務，讓讀者可以共享超過上千萬冊的圖書，借還書都方便。

新北市立圖書館指出，新北市與桃園市繼2019年聯袂展開「一證通」跨域借閱合作後，將於17日正式啟動聯合通還服務。新北市立圖書館館長王錦華表示，新北市現有104間圖書分館，桃園市有40間，為了方便民眾能在新北市與桃園市輕鬆借還書，特別整合兩市借還書系統，讓讀者可於甲市借書，乙市還書，徹底打破地域限制，而且服務完全免費。

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新北市立圖書館表示，新北市與桃園市民眾因就業、生活、休閒、教育等需求，往來交流頻繁，透過新北桃園「一證通用」及「聯合通還」服務的啟用，讓北臺灣跨縣市的閱讀共享合作更趨完善、便利。

新北市立圖書館說，因應北臺灣一日生活圈的跨區使用需求，新北市從2017年開始陸續與基隆、臺北、桃園串連，展開跨縣市借書共享的合作，並持續擴張服務內容，10月17日起，新北市與桃園市再度推出「聯合通還」的便民借閱加值服務，讓全民閱讀、共享書香再向前邁進一步。

為歡慶新北桃園全面通還服務正式啟動，新北市立圖書館與桃園市立圖書館也特別推出「閱讀雙鄰，服務雙贏」活動，17日當天民眾只要於新北市林口分館或桃園大林分館借閱5本圖書、或是新申辦借閱證，並手持活動板拍照打卡上傳FB，即可獲得限量閱讀禮一份。

另外，即日起至10月31日止，只要於林口、鶯歌及三峽北大分館，臨櫃歸還桃園圖書，也可獲得精美禮物，數量有限送完為止，詳細內容至新北市立圖書館網站：http://www.library.ntpc.gov.tw/查詢。

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