新北農業局惜食物流平台　餐廳安心購買無毒「蔬果格外品」

▲DoDidDone老闆游子毅。(圖/新北市農業局提供,下同)

記者郭世賢/新北報導

10月16日是世界糧食日,今年適逢世界糧食日40週年,新北市政府農業局除了呼籲民眾應重視糧食浪費的問題,也宣佈新北惜食物流平台已邁入第5年。農業局5年間秉持「先創通路,再開農路」的精神,除了協助媒合餐飲業者使用來自全台各地的「蔬果格外品」,也定期抽驗所媒合的農產品,以確保食材安全無虞,讓惜食餐廳可以兼顧惜食與食安。

▲DoDidDone店外觀。

農業局表示,位於臺北市松山區的「DoDidDone Coffee Research」,店名的意涵為「DO all our efforts, We DID it all for the coffee. We have DONE the impossible!」,寄宿著老闆游子毅「過去、現在、未來」一直為咖啡而努力的期望。游子毅畢業於化學系,曾經擔任過精品咖啡協會(SCA)的考官及評審,從創店時便不斷以實驗的精神,探索咖啡最佳烘培及烹煮時間,除了希望創造及推廣咖啡價值與文化外,也想讓顧客能以簡單、輕鬆的心情享用咖啡。

談及跨區加入新北市政府農業局惜食分享餐廳的理由,游子毅表示,其實蔬果不論美醜都是寶,比起外觀,自己更重視食材的安全性,農業局推動的惜食物流平台定期抽驗的把關機制,讓自己可以安心使用,以後無須為食材品項及數量等訂購問題煩惱,也能有更多時間探索與研究咖啡的奧秘。

▲DoDidDone店內裝潢。

農業局長李玟表示,農業局自2016年起開始協助媒合餐飲業者使用來自全台各地「蔬果格外品」,至今已推動5年。目前市府合作的餐廳除了新北市外,也陸續有臺北、基隆、宜蘭、新竹及高雄等縣市的餐廳跨區響應。另外,今年也受某國內大學研究生來信表示希望訪問本局在惜食推動成果,以作為其論文研究內容,代表新北市長期在惜食領域的耕耘,已成功讓惜食議題漸漸在社會上發酵。

李玟說,新北市也很榮幸能以惜食串連各縣市有意願為生態環境努力的餐廳,未來也希望可以和各級政府跨區合作,一同促成惜食生活圈。對DoDidDone Coffee Research或惜食議題有興趣的朋友歡迎追蹤「DoDidDone Coffee Research」、「新北市農業局-稼日蒔光」或「惜食分享餐廳」FB粉絲專頁,關注店家最新資訊及惜食新知。

▲DoDidDone層析管(製作冰滴咖啡用)。