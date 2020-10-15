對岸慶光復節　陸委會提《開羅宣言》：台灣是歸還給中華民國！

▲10月25日曾經是國定假日「台灣光復節」。（圖／本報資料照）

記者陳政錄／台北報導

10月25日為台灣光復節，國民黨主席江啟臣說，在中共當局擴大慶祝的同時，民進黨卻讓光復節在台灣逐漸被遺忘，陸委會發言人邱垂正15日強調，中共是企圖以此營造台灣回歸祖國、兩岸一中的假象，是不折不扣的統戰活動，呼籲國人不要參加。

邱垂正還進一步提到《開羅宣言》，強調內容係稱將台灣歸還給「中華民國」，而非北京所認知的「中華人民共和國」。

他說，我們這邊慶祝很自然，若中國大陸要擴大慶祝，我方要重申，中華民國是主權國家，「台灣過去、現在、未來都不是中華人民共和國的一部分，毫無關係。」

▲《開羅宣言》。（圖／美國國家檔案和記錄管理局公有領域圖片）

邱垂正表示，本會反對中共辦理此種類型的統戰活動，若有邀請國人赴陸參與，要求我各級官員不得參加，我們也不希望民眾、團體參與及合作、辦理相關活動，「不得參加消滅中華民國的民主協商，推動一國兩制台灣方案的活動。」

邱垂正說，相信國人都會注意到，兩岸的交流規範及台灣社會的觀感，也會避免陷入中共的統戰陷阱。

另對於國台辦昨天批評，總統蔡英文的國慶演說是「延續對抗思維和敵對意識」，鼓吹「謀獨」言論。邱垂正說，蔡總統重申維護台海和平，保障國家安全，以及堅守我方處理兩岸關係原則的決心沒有改變。

他表示，北京必須務實理解，中華民國是主權國家，台灣堅定反對中共片面的政治框架，並不認同國台辦這種卸責的說詞，呼籲對岸停止恫嚇行徑，唯有正視兩岸現實，勇於承擔兩岸的和平責任，才是兩岸關係良性互動的正途。

值得注意的是，《開羅宣言》是時任美國總統羅斯福，中華民國國民政府委員會主席蔣中正和英國首相丘吉爾於第二次世界大戰後期的1943年11月23日至11月27日，在埃及首都開羅舉行會議後，1943年12月1日所發表的對日作戰的新聞公報的通稱，內容宣稱滿洲、台灣、澎湖群島等，將歸還中華民國，但並不具有國際法的效力，而後亦有「台灣主權未定論」等諸多討論。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▼對於台灣光復節，大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日也說，這是包括台灣同胞在內的全體中華兒女共同抗戰取得的重要成果。（圖／記者魏有德攝）