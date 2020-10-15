台北區花門牌僅換26%…新北晚10年快追上　北市：2022全換新

▲藍世聰、許家蓓。（圖／翻攝台北市議會直播畫面）

記者黃巈禾／台北報導

台北市2010年推出新型區花門牌，12個行政區都有自己的區花。台北市議員許家蓓15日在民政部門質詢時批評，台北市柯文哲主張城市美學，但北市112萬面門牌只有29萬面區花門牌，比例僅25.9%，新舊門牌並陳，反而造成市容雜亂；反觀，新北晚10年推動換門牌，效率更好。台北市民政局長藍世聰承諾，2022年會全面更換。

藍世聰表示，民眾要換門票，要拿舊的門牌來換，基本上認為有破損可以免費換，雖然自費64元不貴，但民眾不習慣拆門牌去換門牌，所以應由市政府全部處理比較有效率。

許家蓓認為，既然推出新門牌，就代表舊門牌不符合民眾需求，民政局就要努力增加民眾換門牌的意願，否則新門牌成為蚊子門牌、花瓶門牌，擺在那邊沒人要申請，還得被動等民眾申請。

許家蓓指出，新北市政府去年推出新型門牌設計、換發門牌，比台北市晚了10年才要換門牌，結果新北市從去年到今年8月，已換發近10萬面門牌，10年台北市只換30萬面，新北市花不到1年，進度就追上台北市3分之1，雖然新北市是免費換，但至少有執行力要美化市容，不是被動等民眾申請，不知道民政局有無研議過編列預算，主動為市民換發門牌？

藍世聰說，「咱輸人不輸陣，如果新北市都在換，如果議員你也支持的話，我們也來全面更新門牌。」許家蓓回說「我當然支持」。

許家蓓說，民政局明年開始編預算，預計2022年全面換新的門牌，不過，門牌的政策民政局要檢討，因為新北市比台北市晚10年，結果比台北市快，雖然換門牌要自費，64元並非大數目，當初可能宣傳不夠與誘因不足，舊門牌沒有換當然可以繼續使用，只是這幾年柯文哲強調市長美學，因此，民政局應該積極美化、大力推廣。