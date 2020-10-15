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年薪120萬！碩士哥「開180萬車卻無房」　女友媽鄙視：嫁你很辛苦

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▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲結婚是兩個家庭的事！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「被對方父母瞧不起！」一名30多歲男網友表示，與交往7年的女友論及婚嫁，怎料最近和未來岳父岳母吃飯，反讓原PO內心很受傷，話語中充滿著歧視感，「女友媽媽對我一直很有意見...問了我的薪水，還一臉嫌惡。」

原PO在《Dcard》透露，退伍後就進入現在公司，力爭上游7年，年薪衝上120萬，身上存了300萬，另有一部180萬的豪車代步，打算婚後生孩子再買房。怎料女友媽媽得知後，無法接受這門婚事，她認為怎會先買車而非先購屋，甚至擔心女兒婚後跟著租屋過生活，「像無殼蝸牛一樣很不妥...是要當車床族嗎？」

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不僅如此，女友媽媽把醜話講盡，認為原PO工作雖然穩定，但花在工作的時間太長，假日偶爾還要處理公司事情，根本沒時間照顧家庭，「這樣女兒嫁給你要獨立持家，會很辛苦！」

此外，攤開雙方家庭狀況，女友爸媽皆已公務員退休，過著優渥的愜意生活；而原PO爸爸是黑手，媽媽則在路邊擺攤做生意，原PO熊熊想起當年碩士畢業典禮上，雙方家長首次碰面，「我有觀察到，女友媽媽對我父母的衣著有上下掃描一番，問了家母的職業後，眉頭甚至皺了幾下。」

種種不好印象之下，原PO頭痛直呼，「我知道這一切都不是女友的錯，只是有位強勢的媽媽...她的那道鴻溝很難跨越」、「我一向很在意女友的感受，也很小心的處理她媽媽的歧視及歧見，我擔心的事情不是被她媽媽輕薄，而是失去追尋幸福的勇氣...」

文章貼出後，網友各持不同觀點，「媽媽總是希望自己的寶貝女兒過得好嘛，不要想太多啦」、「理財方式真的要想一下，車子負債財，一落地就打七折」、「工作七年年薪破百，結果你的車180萬，現金資產才300萬，雖然是你自己的錢 你想怎麼花都行，但單看男方理財方式，我認為確實有點不妥」。

▲▼ 男年薪百萬仍遭女友媽鄙視！「暗黑關鍵」揭曉：無法改變（圖／翻攝Dcard）

▲原PO曝後續，女友媽已介紹46歲醫師給她認識！（圖／翻攝Dcard）

另一派則勸三思，「這種偏見不會變好，如果你有把握婚後可以無視岳母開嘲諷，有準備好忍一輩子，不然就談分手吧，三十出頭、百萬年薪、有車、手上還有幾百萬，有挑選對象的本錢」、「別結婚，找一個懂你辛苦的女孩會更好！結婚是兩個家庭的事，不然就等她老換她媽求你娶她了，女人有的是時間的壓力，而有能力的男人有的是無限的選擇權」、「關鍵在你女友的態度如何？年薪1200K已經打趴全體90%受雇人員薪資了，應該也不是一畢業就1200k吧？加上可能原本家庭可能有孝親費、學貸等等雜費的話，300萬我覺得是可以接受，起碼不會被歸類成沒在為未來想，況且還有買車，說實在女友也30歲了吧，女生年齡越大越不利」。

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