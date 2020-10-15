啪3次小女友懷孕…軍人秒娶仍遭判6月！法官見他有擔當給緩刑

▲從事軍職的許姓男子在服役期間不小心讓年僅15歲的小女友懷孕，因而遭判刑6月。（圖／免費圖庫stocksnap）

記者徐愷昕／嘉義報導

許姓男子為現役軍人，預計服役至2021年9月才退伍，怎料他卻於服役期間與年僅15歲的小女友發生關係3次，其中一次還讓女方懷孕。雖然許男在女方滿16歲時馬上將她娶回家，但仍被依犯妨害性自主罪判刑6月，嘉義地院審理時考量他已獲小女友家人諒解，也願意擔起成家責任，予以緩刑2年。全案仍可上訴。

▲許男得知自己升格爸爸後，立馬在女友滿16歲時與她結婚，負起家庭責任。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

軍人許男服役期間與15歲少女交往，期間2人發生關係3次，少女因此懷孕，事情曝光後許男因違反妨害性自主遭提告，雖他在得知自己升格當爸的當下，馬上在女友滿16歲時把她娶回家並負起成家責任，但仍被依犯「對14歲以上未滿16歲之女子性交」共3罪，判處有期徒刑6月。

嘉義地院審理時認為，許男案發時年紀尚輕，思慮還不夠成熟，確實欠缺完整判斷性自主之能力，考量他犯後坦承犯行，知所悔悟，且知道女友懷孕後迅速於7月10日登記結婚，少女父母也表示可以諒解，併予宣告緩刑2年，緩刑期間須付保護管束。可上訴。

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