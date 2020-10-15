愛上假女友遭誆500萬土地投資　三重男又想匯60萬終被警勸阻

記者陳豐德／新北報導

新北市三重區一名李姓男子日前結識一名女性友人，並認定對方是女友，對方藉投資土地可賺回數倍利潤為由向李男借錢，李男前後共匯了約500萬元，14日他再度打算匯出60萬元時，被行員發現有異通報轄區警方到場，經查證帳戶為警示帳戶並苦勸李男之後，行員與員警才順利阻止李男當冤大頭。

▲三重李男前後被假女友詐騙了500萬元，所幸被員警及行員聯手勸阻。（圖／記者陳豐德翻攝）



李男（53歲）14日到三重住家附近的銀行，向行員說要匯出60萬元到友人帳戶內，葉姓行員見李男神色緊張，遂通報警方到場處理。轄區新北市三重區重陽派出所警員林志祥、邱裕傑獲報到場，詢問李男匯款用途為何，李男稱對方是自己認識6個多月的女朋友，因為土地投資需要用錢，才會匯款60萬幫助女友度過難關。

員警研判李男遭遇「愛情詐騙」且不慎動情，誤信詐騙集團成員的花言巧語，先前就已經匯出約500萬元的款項給對方，以為只是幫「女友」度過難關，當下對員警的質疑李男並不採信，並表示願意直接打電話給女友當場對質。

電話中李男女友對於員警的提問卻支支吾吾，另一方面員警也立刻確認受款帳戶為通報的警示帳戶，掛掉電話後李男仍堅信對方並非詐騙集團，員警除向李男說明典型愛情詐騙案例，也不斷勸說「你問看看他的身分證字號，我幫你查」、「你請他留電話號碼」，於是再次與對方通話最後在對方不願意留下資料及員警一陣苦口婆心後，才讓李男打消匯款念頭。

三重警分局呼籲，假交友真詐財情況層出不窮，愛情詐騙手法常利用被害人惻隱之心行騙，民眾若發現可疑或不法情事，應立即向警察機關通報，或撥打165反詐騙專線，提高防詐共識及警覺，避免受騙損失。