泛舟哥結婚了！曬甜蜜全家福：以後叫我吉爸

▲泛舟哥雙喜臨門。（圖／翻攝自Facebook／張吉吟 - 泛舟爸）

網搜小組／鄺郁庭報導

2015年以一句「颱風就是要泛舟呀，不然要幹嘛」爆紅的泛舟哥張吉吟，過了5年熱潮雖然已經退去，但粉絲專頁仍有69萬多的追蹤人數。今（13）日下午4點53分，泛舟哥突然在粉絲專頁丟出震撼彈「只要記得以後沒有舟哥了」，因為他不僅結婚成為人夫，更準備晉升新手老爸，「以後叫，舟爸 或 吉爸 吧！」

泛舟哥貼出和老婆的甜蜜合照，文中簡單表示「今天這個好日子，多餘的話就別說了，只要記得以後沒有舟哥了，以後叫 舟爸 或 吉爸 吧！」原來泛舟哥雙喜臨門，不僅娶得美嬌娘，還曬出老婆懷孕的超音波照片。

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另外，泛舟哥稍早也把粉絲專頁名稱改為「張吉吟 - 泛舟爸」，似乎很期待小寶貝的到來。而早在9月底，他就曾在IG貼出超音波照，宣布寶寶滿20周，也開心公布性別「各位觀眾！答案是 安安妹！」看照片的時候，泛舟哥還發現，安安妹的小手比著五，忍不住被融化，「說再等五個月她就來了！」「#吉爸疼爆妳」。

▲前世情人的到來讓泛舟哥很興奮。（圖／翻攝自張吉吟IG／gino0923）

貼文一出，網友們都相當驚喜，馬上獻上祝福，「先恭喜，可是『泛舟哥』的印象卻留在我腦海裡」、「恭喜舟爸，但颱風天大家還是會想你的」、「恭喜，蜜月去泛舟」、「今天這個好日子不泛舟要幹嘛！」