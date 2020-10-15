第一次！「珍煮丹X萬波」打造聯名時尚環保提袋　還有超Q毛小孩吸管

▲「珍煮丹X萬波」首度聯名。（圖／珍煮丹提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

這次先不拚誰家飲料最狂！台灣在地人氣手搖飲品牌「珍煮丹」和「萬波」首度合作了，且是為公益齊發聲，將門市過期的要汰換的一次性布條回收再製，打造成「時尚環保包」，且每一款都是不同花色，義賣所得將全數作為公益使用，另外還有超可愛的毛小孩環保吸管，不管是加購還是直接購買通通可以，即日起於全台珍煮丹門市限量販售。

▲超吸睛的時尚環保包。

「珍煮丹X萬波」聯手為公益發聲，將門市過季檔期需汰換的一次性布條回收再製成環保提袋、飲料背袋，業者表示希望解決門市因回收不易或是可能不當丟棄造成的塑膠污染外，也期望透過減量、回收方式降低對環境污染及浪費，且每個環保袋因裁切花色、位置不同，可都是獨一無二的，義賣所得也將全數捐給台灣防止虐待動物協會以及荒野保護協會，即日起於珍煮丹門市限量販售，不管是加購或是單買都行。

▲超可愛毛小孩環保吸管。

另，珍煮丹今年10月也和台灣防止虐待動物協會合作，打造有「動物標語」的聯名玻璃環保吸管以及2款聯名杯膜，可愛的吸管上可是印有超Q毛小孩，期間限定販售，販售金額也將全數捐給台灣防止虐待動物協會作為動保用途，數量有限、售完為止。

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