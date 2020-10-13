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13歲少女遇火燒到只剩右手　靠毅力撐出拼豆事業力挺WU CARE公益計畫

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▲▼ WU CARE公益計畫。（圖／業者提供）

▲生命鬥士莊雅菁13歲時遇重大車禍，一把無情火燒毀年輕容貌，四肢也只剩右手，至今終於靠毅力走出自己的路，成立拼豆事業。（圖／DR.WU提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

DR.WU近期投入公益關注燒燙傷友，今年WU CARE公益計畫攜手陽光基金會，推出全新的玻尿酸保濕潤澤護手霜，即日起至10/31，於官網限量1,000支搶先開賣，所得100%捐贈陽光社會福利基金會【燒傷及顏損者生心理重建服務】專案，關懷燒燙傷朋友與家庭，協助他們走出黑暗，自信面向陽光，創造更溫暖的社會！

▲▼ WU CARE公益計畫。（圖／業者提供）

DR.WU特別於員工日邀請生命鬥士莊雅菁現身分享，當年才13歲的雅菁因為一場車禍，讓她的面貌與人生從此「變形」，一把無情火不僅燒毀年輕的容貌，原先的四肢也只剩右手，除了要面對突如其來的意外，以及外界不友善的眼光、言語，讓當時只是青少年的她數次想不開！所幸雅菁媽媽用滿滿的愛與許多善心人士一路的鼓勵，讓她逐漸走出外界目光，更憑著自身的努力毅力，成立了自己的拚豆事業-小n拼豆手創館！得知WU CARE公益計畫後，雅菁立刻在FB上號召大家一起參加，希望透過自身故事讓更多人獲得幸福。

▲▼ WU CARE公益計畫。（圖／業者提供）

為了讓更多人關注並加入這次WU CARE公益計畫，DR.WU也邀請年度品牌代言人–吳慷仁拍攝宣傳短片，提醒大家除了勤洗手常消毒，即將來臨的秋冬也容易使肌膚乾癢，洗手後記得擦上護手霜，好好滋養乾燥雙手；這次DR.WU玻尿酸保濕潤澤護手霜，限時活動價399元，公益捐贈僅限官網販售，最高一千支。

▼DR.WU WU CARE 公益影片

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