捐一筆可助20家社福機構！林心如任愛無限公益大使目標募款1500萬

▲獻愛心不落人後，林心如任愛無限公益大使。（圖／台灣盲人重建院、TVBS信望愛永續基金會提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

儘管台灣進入後疫情時代，仍有許多社福團體募款深受影響尚未恢復營運所需經費，今(10/14)林心如現身TVBS信望愛永續基金會所創的《愛無限》公益系列活動擔任本年度的愛無限公益大使，喊出「一人一點力 愛就大無限」口號，並在象徵支票上簽名號召，目標募款金額1,500萬元，將溫暖送到全台20家照顧弱勢族群的社福機構。

▲林心如目標今年度要為弱勢族群募款1,500萬。

募款記者會選在新北市盲人重建院舉行，過去林心如曾在戲劇中演出多次視障角色，特別分享詮釋視障角色的經驗，林心如表示：「那時候為了入戲，高度近視的她先把隱形眼鏡拿掉體驗，眼前畫面就已經十分模糊，做起事情來都很吃力」。後來有機會扮演完全看不見的視障人士時，林心如就把眼睛蒙起來，徹底體驗失明後的生活，她深有同感的說：「失明後的生活真的非常、非常辛苦。這裡的院生朋友們，他們卻要一輩子用這樣的方式，面臨各種挑戰。」除了擔任公益大使，林心如也將訪視盲人重建院的院生，進行陪伴和生活重建，藉此學習在生活當中遇到視障朋友時，如何用最貼近受助對象的方式幫助他們，奉獻自己的心力。

據了解，2020年受疫情影響百業蕭條、裁員減薪，民眾的捐款也跟著驟減，有些社福機構今年度捐款只剩下過去同期的四分之一、有的機構赤字更高達近700萬元。因此，TVBS信望愛永續基金會特別挑選出扶助對象為身心障礙、疾病患者、老人的機構中知名度較低的20家中小型社福機構做為這次的勸募的受贈單位。

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