濫賭女月輸80萬！被分手秒成潑婦　衰男遭砸車潑漆...罵幾句判賠

▲女友沉迷賭博輸80萬被分手，見男友結新歡竟發文辱罵還潑漆砸車。（圖／達志／示意圖）。

記者黃宥寧／高雄報導

阿昌（化名）妮妮（化名）交往2年，不料妮妮沉迷地下賭盤還月輸80萬元，阿昌提分手，結交新歡，不料妮妮發文痛駡阿昌，阿昌提告後，妮竟到阿昌家潑漆、砸車，讓阿昌受不了，向妮妮友人說她、「金Ｇ巴」、「像隻母狗」等諷刺言語，遭妮妮告上法院求償70萬，經法官審理認為阿昌的不當用詞確實造成妮妮感覺難堪，判賠3萬元。

判決指出，阿昌與妮妮從2015年交往了2年，不料卻發現妮妮竟開始沉迷地下運動賭盤，更在一個月內賭輸80萬元，於是提出分手，並通知妮妮母親將她帶回家。但沒想到妮妮有天在臉書上看見他與珍珍（化名）於2019年間出遊照片，竟心有不甘，並用假帳號發布「阿昌先生今天，對各位朋友說，他已和金巴黎鼎鼎有名的賣身的S女狼國宴小姐結婚…。」指出珍珍是酒店女子，珍珍知道後對妮妮提出妨害名譽告訴，案經檢察官以犯罪嫌疑不足而為不起訴處分。

雖然妮妮遭不起訴處分，讓她相當不爽！竟瘋狂跑到阿昌家潑漆、毀車，甚至告阿昌與珍珍提出違反個人吃資料保護法告訴，經同案檢察官以犯罪嫌疑不足而為不起訴處分。阿昌實在受不了妮妮這樣胡鬧，跑去向妮妮的朋友花花（化名）抱怨，說妮妮「只愛被幹」、「有被三餐幹的習慣」、「金Ｇ巴」、「像隻母狗」、「吠叫著怎麼沒公狗來幹」等等侮辱字眼。

妮妮向花花拿到對話截圖之後，向法院提告並求償70萬元，高雄地院審理時，認為阿昌指妮妮涉性生活浮濫、甚至有貶抑妮妮人格的用語，使人難堪的言語，依社會通念，顯含有輕侮、鄙視對方的意思，足以讓妮妮在精神上、心理上感覺難堪、不快，並貶損妮妮人格聲譽，因此判賠3萬元，可上訴。

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