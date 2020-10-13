吃不到早餐！抓漏行員工氣炸離職「深夜砸車」…超狂待遇曝光

▲抓漏行員工吃不到早餐，氣炸砸車洩憤。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

新北市一名蘇姓抓漏員工離職後返回公司砸車，嚇得員工趕緊告訴老闆娘，不料整件事情的導火線竟是「吃不到早餐」。警方調查後，將蘇男逮捕，全案仍在偵辦當中。

根據《東森新聞》報導，蘇男先前在該家抓漏公司上班，當天準備出去工作時，跟老闆說「要吃早餐」，沒有得到同意，結果開始鬧脾氣、作勢要打老闆，因此被師傅訓了一頓。

不久後，蘇男提出離職要求，不料隔沒多久，竟趁深夜回到公司，砸壞公司賺錢用的2輛貨車，直到其他員工隔天上班，才發現車況不對，趕緊告知老闆娘，全案曝光。

▼抓漏行員工砸車，老闆娘傻眼。（圖／《東森新聞》）



老闆娘指出，當時老闆怕工程延誤，要求蘇男先上工，中間再抓時間吃早餐，不料此舉會引起對方不滿。老闆娘無奈地說，蘇男有前科，剛出獄就來應徵，他們自認給的待遇不差，一天領1,500元，還提供宿舍、午晚餐給對方，沒想到好心換來這種對待。

老闆娘提到，明明是蘇男自己辭職的，卻又跑回來砸車，上法院和解時更過分，對方說「身上剩不到200元」，沒辦法賠償，導致他們只能自掏腰包修車，不但延誤工程，還要花3萬元維修，只能自認倒楣。

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