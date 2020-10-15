酒駕代班開車送貨撞殺3人！1人未和解　 駕駛+物流公司判賠257萬

▲桃園市某物流公司朱姓駕駛去年8月間在蘆竹區高速撞死2名環保志工與1名路人，事後被警方查出酒駕且無照駕駛。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市朱姓貨車司機去年8月4日清晨駕駛小貨車行經蘆竹區大竹路時，過彎失控撞上路旁停放轎車與環保志工，造成2名環保志工與1名路人慘死車下，朱男被查出無照駕駛且為酒駕引發社會嘩然，桃園地院一審依酒駕致死罪判處朱男8年10月有期徒刑；民事賠償部分，朱男受雇物流公司與2名死者家屬達成和解，但另名謝姓環保志工家屬則求償600餘萬元，法院審理後判處朱男與物流公司應賠償257萬餘元，本案還可上訴。

檢警調查，朱男在去年8月24日凌晨幫陳姓同事代班送貨，清晨送完貨準備從蘆竹區返回楊梅住處，行經蘆竹區大竹路288巷過彎疑因車速過快失控撞上正在路旁掃街的黃姓、謝姓2名環保志工與葉姓路人，路旁多輛停放轎車也遭撞毀，總計造成3人死亡，檢方依酒駕致死罪嫌提起公訴。

▲桃園市某物流公司朱姓駕駛去年8月間在蘆竹區高速撞死2名環保志工與1名路人，現場一片凌亂。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

地院法官審理期間，朱男一度透過辯護人希望能獲假釋出去賺錢賠償，但法官詢問是否願意和解，朱男竟聲稱，「想談但沒有能力，談了也怕無法賠償。」

受害的謝姓環保志工家屬當庭控訴肇事朱男，事後完全未收到任何一點關心，母親熱心公益卻無辜被酒駕者撞死，痛批朱沒資格、也沒權利減刑要求法官重判；地院刑事庭法官審酌，朱男無視酒駕重罰，依酒駕致死罪判處8年10月有期徒刑，還可上訴。

民事賠償部分，謝婦的家屬提起附帶民事損害賠償，向朱男與找他代班送貨的陳男、所屬物流公司，提出包括醫療費、喪葬費，精神撫慰金各300萬元，總計求償664萬餘元。

法院審酌，朱男當時為營業小貨車駕駛人，當天是陳男找他代班幫忙送貨，可見朱已經受陳與物流公司，堪認朱是為陳、物流公司服勞務而受其監督，朱屬於「受雇人」，加上陳、物流公司並未證明有盡相當注意去監督朱執行職務，應負雇用人責任及連帶損害賠償。

法官審酌認為精神撫慰金各以2百萬元為適當，扣除保險理賠各1百萬元，加上喪葬、醫療等費用，判處朱男、陳男與物流公司應賠償謝的兒子、女兒各157萬餘元、100萬元，總計257萬餘元，本案還可上訴。

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