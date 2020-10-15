女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

記者羅志華／台北報導

李姓女子於7月間，「沒穿內褲」在圓山花博動漫展，當眾拉起裙子露出下體，被攝影師拍到後照片瘋傳，不僅主辦單位嚴正抨擊，Coser圈（角色扮演）也群起撻伐，檢方依妨害風化罪嫌起訴；北院15日開庭，李女否認犯罪，稱當時雖拉起裙子，但不確定自己「有沒有露」，會露出下體是喬姿勢時的意外，反批拍照的人，可能是挾怨報復偷拍。

▲李姓女大生在動漫展露下體被拍，15日出庭稱是「喬姿勢意外」，不是故意要給人看，反批遭人偷拍。（圖／記者羅志華攝）

今日開庭，法官考量李女還是學生，表示如果她認罪，會考慮判緩刑，但李女一開口便否認犯行，稱男友現場雖有提醒她，但當時2人有些距離，她聽不清男友說甚麼，也不確定自己露到「甚麼程度」，才因此被拍，並不是故意要露給別人看。

李女表示，她在沒有想給別人看的情況下，被別人拍到，應該是拍的人妨害秘密，她才是受害者，認為自己並不犯《公然猥褻罪》中，所指的「意圖供人觀覽」。

至於檢察官提臉書社團截圖她的發言，主張她是故意露出，李女表示，那是臉書私密社團，且裡面發言反串風氣相當盛行，大家都在裡面講笑話，她當時的言論也是反串，並希望傳男友出庭，作證她並不是故意露出，本案將擇期再審。

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