　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者羅志華／台北報導

李姓女子於7月間，「沒穿內褲」在圓山花博動漫展，當眾拉起裙子露出下體，被攝影師拍到後照片瘋傳，不僅主辦單位嚴正抨擊，Coser圈（角色扮演）也群起撻伐，檢方依妨害風化罪嫌起訴；北院15日開庭，李女否認犯罪，稱當時雖拉起裙子，但不確定自己「有沒有露」，會露出下體是喬姿勢時的意外，反批拍照的人，可能是挾怨報復偷拍。

▲圓山花博動漫展露下體李姓女大生 。（圖／記者羅志華攝）

▲李姓女大生在動漫展露下體被拍，15日出庭稱是「喬姿勢意外」，不是故意要給人看，反批遭人偷拍。（圖／記者羅志華攝）

今日開庭，法官考量李女還是學生，表示如果她認罪，會考慮判緩刑，但李女一開口便否認犯行，稱男友現場雖有提醒她，但當時2人有些距離，她聽不清男友說甚麼，也不確定自己露到「甚麼程度」，才因此被拍，並不是故意要露給別人看。

李女表示，她在沒有想給別人看的情況下，被別人拍到，應該是拍的人妨害秘密，她才是受害者，認為自己並不犯《公然猥褻罪》中，所指的「意圖供人觀覽」。

至於檢察官提臉書社團截圖她的發言，主張她是故意露出，李女表示，那是臉書私密社團，且裡面發言反串風氣相當盛行，大家都在裡面講笑話，她當時的言論也是反串，並希望傳男友出庭，作證她並不是故意露出，本案將擇期再審。

我沒有遲到，是時間遲到了！

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
老公寓「30年6房客全上吊亡」！　房仲爆：都死在同位置
隔夜菜藏致命危機！ 　外食這「2種菜」千萬別打包
快訊／萬華3人屋內輕生！　1女無生命跡象
李妍憬猛拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！　當場走光
撐不住！　innisfree東區旗艦店要撤了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

三重婦誤打倒車檔猛踩油門　前衝後撞8車全倒...算算得賠30萬

女房客住2年變老婆　房東瞞5子女結婚「100萬蒸發」結局曝光

魯蛇爆料「未婚妻劈腿」！年輕女醫怒告後輕生　檢痛批踩紅線

快訊／北市萬華區「3人屋內輕生」！1女無生命跡象…送醫搶救中

不想拉別人陪葬！聯結車駕駛台76暴斃　死前用盡力氣自撞護欄

警察站大門口乘機A走民眾遺失物1萬8千餘元　二審判刑2年

抗拆部落屋自焚！「彩繪爺爺」災後打造藝術村...喚起思鄉情

酒味男逆向騎車遇警！一聽酒測很盧哭又跪...一吹氣結果白演了

台南這所幼兒園「不過萬聖節」！6大理由曝光　家長一面倒全讚爆

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

鄭元暢餐廳5年前歇業...Ella懵問「開酒店嘛」　陳嘉樺喝酒改編《乾杯》小綜：誰唱的啊？

楊謹華《華燈》挑男人..林心如笑：生出張軒睿　鳳小岳「才知角色初設定」傻眼喊重拍XD

米克斯見狗姐姐躺在箱子裡不動　焦慮嗅聞秒懂...伴屍8小時暖守護

林柏宏.吳子霏從門外親到床上　「麋先生」聖皓盯場：我是羨慕她..

三重婦誤打倒車檔猛踩油門　前衝後撞8車全倒...算算得賠30萬

女房客住2年變老婆　房東瞞5子女結婚「100萬蒸發」結局曝光

魯蛇爆料「未婚妻劈腿」！年輕女醫怒告後輕生　檢痛批踩紅線

快訊／北市萬華區「3人屋內輕生」！1女無生命跡象…送醫搶救中

不想拉別人陪葬！聯結車駕駛台76暴斃　死前用盡力氣自撞護欄

警察站大門口乘機A走民眾遺失物1萬8千餘元　二審判刑2年

抗拆部落屋自焚！「彩繪爺爺」災後打造藝術村...喚起思鄉情

酒味男逆向騎車遇警！一聽酒測很盧哭又跪...一吹氣結果白演了

台南這所幼兒園「不過萬聖節」！6大理由曝光　家長一面倒全讚爆

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

港府：台港沒有司法互助法律　不可能違法提供台灣陳同佳案證據

三重婦誤打倒車檔猛踩油門　前衝後撞8車全倒...算算得賠30萬

全台最潮馬桶！無敵海景夕陽餘暉　因《消失的情人節》成朝聖地

日本Lawson「環保杯蓋」減少浪費！文青風設計有巧思　讓咖啡變好喝

女房客住2年變老婆　房東瞞5子女結婚「100萬蒸發」結局曝光

真的請到「雙金大來賓」！　《3國智》巨星身分揭曉：拼了…網全嗨翻

AirPods Tag 被爆將在11月發表！　AirPods Studio 仍可期望今年發布

117片「口罩網美牆」炫炸！7款新色一次曝光　網暴動敲碗：全包了

五人制棒球台體大搶頭香報名奪冠　郭勇志分享秘訣

北韓飛彈威脅世界！美韓兩國卻因「這問題」鬧翻...記者會遭取消

社會熱門新聞

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

即／明天就解除檢疫！北市外籍女住處死亡

4歲女童遭棄屍！涉案母又要當媽了「懷孕6月」聲請停押

「數50聲給你們逃命」　他再回頭已是驚天火球滿地屍

嘉義惡火！一家四口驚逃「妻成焦屍」　屋主跪地哭癱

劉承武吼住戶　法務部長震怒：丟檢察官臉

亞洲波神4年前被爆染病　判決出爐

21歲女突然肚子痛　竟載到旅社性侵

館長槍手說詞令警傻眼　練槍靶場竟然在夜市內

違建今開拆　出動250警力

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

高雄酒店茶行遭砸　帶頭小弟：自己找人懲罰自己

蘆洲警匪追逐　歹徒自撞被逮！

更多熱門

相關新聞

收2千賣預付卡門號　「不知對方是應召站」判無罪

收2千賣預付卡門號　「不知對方是應召站」判無罪

台北一名甘姓女子以收取2000元售出預付卡門號，遭應召站用來媒介色情，經檢方偵辦，她依幫助圖利媒介性交罪起訴。對此甘女辯稱，不曉得門號被拿出做應召集團媒介性交易。法官則認為，大部分人都認定詐騙集團才會使用人頭門號，少數人知道應召站也會用人頭門號犯罪，故採信甘女辯解，判她無罪，可上訴。

男大生包養區PO照挨告　一句話救了他

男大生包養區PO照挨告　一句話救了他

獨／甜美OL午休趴睡　總經理一旁掏槍把玩

獨／甜美OL午休趴睡　總經理一旁掏槍把玩

泳衣辣妹伸手想摸　他一把跳起推開

泳衣辣妹伸手想摸　他一把跳起推開

外籍男女墾丁沙灘「野戰」　恆春警調查

外籍男女墾丁沙灘「野戰」　恆春警調查

關鍵字：

圓山花博動漫展Coser妨害風化公然猥褻

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

身分證「1025」全中豬肋排免費吃

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

柬埔寨警搜出3噸毒品　逮到4名台灣男嫌

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵

即／華航飛洛杉磯驚見噴射背包客

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

桃園Xpark魚自殘！官方下午發聲明

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

藍波驗出惡性腫瘤！化療60天…狂爬廁所吐

A片驚見女兒是主角！案情神展開

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

菜單有錯字「卻鬼遮眼」　一看留言秒懂

即／明天就解除檢疫！北市外籍女住處死亡

更多

最夯影音

更多
周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看
超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面