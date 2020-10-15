工廠激戰46回！小三嗆「沒沙發怎麼做」　法官打臉：四腳獸很常見

▲男子阿玄背著妻子偷吃公司女同事，2人激戰足跡遍布工廠休息室、公務車、摩鐵。（圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

已婚男子阿玄（化名）背著妻子偷吃，與公司吳姓女同事發生3、40次性行為，激戰足跡遍工廠休息室、公務車、摩鐵、租屋處。吳女事後遭玄妻提告，法庭上她辯稱，工廠沒沙發、公務車空間也狹小，這些地方根本難以性交，但法官不採信她說詞，認為日常生活中「四腳獸、車震」多有所聞，在勘驗雙方對話紀錄及墮胎證據後認定2人婚外情屬實，審結判吳女須賠償正宮40萬元。可上訴。

在桃園某機械公司任職的男子阿玄，2017年5月才與妻結婚，沒想到婚後剛滿1年，他就開始背著老婆與同事吳女上床，2人不僅曾在工廠休息室打砲至少20、30次，期間也曾於公務車、摩鐵、吳女套房發生過性行為，前後加總次數約33至46次，吳女甚至還為此懷孕，2019年3月間前去婦產科進行人工流產手術。

玄妻知道先生外遇後，身心大受打擊，除了開始出現情緒低落及失眠等狀況外，也患上憂鬱症。對此，她提告向吳女求償100萬元精神慰撫金。

法庭上，吳女強調自己與阿玄只是同事關係，她因聽聞男方婚姻出問題給予關心，沒想到卻遭玄妻誤會，同時她也表示，自己先前去做的流產手術是她與前夫的第3胎，不是阿玄的種。

吳女再辯稱，工廠休息室既骯髒又陰暗，裡面沒沙發、沒椅子，公司車也非休旅車，空間狹小，實在難以發生性行為，認為玄妻指控不符合常情。

新北地院審理時勘驗雙方對話紀錄，發現吳女曾傳訊阿玄，「所以我就是你的砲友嘛」、「我就是你一個洩慾的工具而已」等語，由此推論2人確實有發生性行為。

至於吳女強調休息室、車內空間難以做愛一事，法官指出，依常情來看，性行為的姿勢及發生地點，只要男女兩情相悅，並沒有一定的限制，且在日常生活中，四腳獸（即以站姿發生性行為）、車震等社會新聞事件也多有所聞，故審結不採信吳女說詞，判她須賠償正宮40萬元較為適當。可上訴。

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