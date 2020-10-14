工程師戀上經理妻！他目睹「暈船現場」崩潰　嗨一次代價出爐

記者黃翊婷／綜合報導

某電子公司王姓經理不滿妻子外遇何姓工程師，兩人還在住處發生一次性行為，讓他身心飽受煎熬，因此罹患憂鬱症以及失眠症，婚姻關係也以離婚收場，氣得對「小王」提告求償50萬1400元，但最終僅獲判賠償30萬1400元。

▲何男坦承與王妻發生過一次性行為。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

王男在判決書中提到，何男明知妻子已經結婚15年，仍執意交往，甚至在2019年5月17日相約在住處發生性行為，後來他調閱家中監視器錄影畫面，才發現被戴了綠帽，氣得提出刑事告訴，隔年隨即與妻子離婚。

王男表示，因為這件事情讓他身心飽受煎熬，罹患憂鬱症及失眠症，如今家庭也破碎了，因此決定提出民事訴訟，求償醫療費用、精神慰撫金共50萬1400元。

▲妻子外遇讓王男受到嚴重打擊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

對於上述指控，何男承認當時確實與王妻發生婚外情，刑事方面已被判處2月有期徒刑確定，民事方面也願意承擔王男的醫療費用，但他薪資不高，還有未成年子女要養，所以希望可以減少精神慰撫金的金額。

橋頭地院法官認為，何男與王妻在交往期間僅發生一次性行為，但王男因此患病、家庭破碎也是事實，考量到兩人一個是公司經理、一個是工程師，衡量雙方經濟狀況、社會地位以及受侵害程度後，最終裁定應賠償金額為30萬1400元較為適當，全案仍可上訴。