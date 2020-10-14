12歲學生吃冰遭老師「寢技體罰」30分鐘　打到脊椎骨折躺3個月

記者黃翊婷／綜合報導

日本兵庫縣寶塚市2名中學生因為吃掉冰箱裡的冰淇淋，遭柔道部的顧問老師體罰長達30分鐘，不僅使出寢技壓制，還將他們扔飛，最終導致其中一人脊椎骨折，需要休養至少3個月。兵庫縣警寶塚署12日依傷害罪嫌逮捕這位50歲的老師，全案目前仍在調查當中。

▲施暴老師在學校任職4年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

根據《神戶新聞NEXT》報導，該名老師發現冰箱裡的冰淇淋不見了，於是找來社團學生詢問，2名少年承認把冰吃掉了，沒想到他一氣之下，就在校內道場對這2名才就讀一年級的學生體罰，包含毆打臉頰數次、將人拋飛，甚至使出寢技壓制。

其中年紀較小（12歲）的學生被打到脊椎骨折，傷勢嚴重，需要休養長達3個月；另一名13歲的學生則是頸部輕傷。寶塚署表示，體罰事件是發生在上月25日下午4時許，老師本月12日被依傷害罪嫌逮捕，他到案後對於上述犯行皆坦承不諱。

據了解，這名老師自2016年起在該校服務，並擔任柔道部的顧問；事情發生當天，校方就主動通報寶塚市教育委員會處理，本月12日還召開說明會，協助維護受害學生權益。至於詳細的狀況以及後續懲處，仍有待相關單位進一步調查後，才會進行討論。