　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

12歲學生吃冰遭老師「寢技體罰」30分鐘　打到脊椎骨折躺3個月

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

日本兵庫縣寶塚市2名中學生因為吃掉冰箱裡的冰淇淋，遭柔道部的顧問老師體罰長達30分鐘，不僅使出寢技壓制，還將他們扔飛，最終導致其中一人脊椎骨折，需要休養至少3個月。兵庫縣警寶塚署12日依傷害罪嫌逮捕這位50歲的老師，全案目前仍在調查當中。

▲▼國小教室（示意圖／取自Pixabay）

▲施暴老師在學校任職4年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

根據《神戶新聞NEXT》報導，該名老師發現冰箱裡的冰淇淋不見了，於是找來社團學生詢問，2名少年承認把冰吃掉了，沒想到他一氣之下，就在校內道場對這2名才就讀一年級的學生體罰，包含毆打臉頰數次、將人拋飛，甚至使出寢技壓制。

其中年紀較小（12歲）的學生被打到脊椎骨折，傷勢嚴重，需要休養長達3個月；另一名13歲的學生則是頸部輕傷。寶塚署表示，體罰事件是發生在上月25日下午4時許，老師本月12日被依傷害罪嫌逮捕，他到案後對於上述犯行皆坦承不諱。

據了解，這名老師自2016年起在該校服務，並擔任柔道部的顧問；事情發生當天，校方就主動通報寶塚市教育委員會處理，本月12日還召開說明會，協助維護受害學生權益。至於詳細的狀況以及後續懲處，仍有待相關單位進一步調查後，才會進行討論。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
開南大學大四男5樓墜落！同學目擊嚇傻　送醫不治
快訊／《黑澀會》洪詩大方認愛！熱戀李運慶ING首發聲
佛系上班族輕鬆存到1個億！日男51歲果斷退休　甩開妻小超自由
史上最強大「iPhone 12」問世！全系列規格、上市資訊大
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

上班沿路哼歌、喝蔓越莓汁　滑板大叔溜到公司「賺進57萬元」

美軍機深夜來台！「四邊形繞圈」巡邏6小時　飛行路徑曝光

西伯利亞虎狂喜抱樹！俄攝影師獲頒最佳野生動物攝影獎

印度媒體挺台！「一中不含台灣」　《網易》威脅：小心我治你印度

中加建交50年　杜魯道嗆北京搞「脅迫外交」：壓迫港人權

內褲變百寶袋！黑髮女當眾在超市掀裙　香腸飲料6贓物神奇塞裡面

川普賓州造勢喊反中　嗆拜登上任取消關稅：投給他就是投給中國！

美國曝雷根備忘錄！坦言：對台軍售質與量「全取決於中國威脅」

12歲學生吃冰遭老師「寢技體罰」30分鐘　打到脊椎骨折躺3個月

23歲女浴缸泡澡突然生子　冷血把初生嬰扔窗外「臍帶還在身上」

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

周覓在原唱面前飆唱《為你寫詩》！　吳克群出道20年首跳女團舞...太難了

美軍機深夜來台！「四邊形繞圈」巡邏6小時　飛行路徑曝光

西伯利亞虎狂喜抱樹！俄攝影師獲頒最佳野生動物攝影獎

印度媒體挺台！「一中不含台灣」　《網易》威脅：小心我治你印度

中加建交50年　杜魯道嗆北京搞「脅迫外交」：壓迫港人權

內褲變百寶袋！黑髮女當眾在超市掀裙　香腸飲料6贓物神奇塞裡面

川普賓州造勢喊反中　嗆拜登上任取消關稅：投給他就是投給中國！

美國曝雷根備忘錄！坦言：對台軍售質與量「全取決於中國威脅」

12歲學生吃冰遭老師「寢技體罰」30分鐘　打到脊椎骨折躺3個月

23歲女浴缸泡澡突然生子　冷血把初生嬰扔窗外「臍帶還在身上」

川普支持度大跌！拜登領先17％…郵寄投成票倉　逾6成川粉倒戈

一生必訪！茂林最美翩翩蝶影季節　百萬級夢幻紫蝶幽谷

米飯別放冷藏保存！日專家曝「冷凍口感完勝」：這溫度澱粉老更快

徐巧芯千字文嘆「七年級生得罪誰」：多數人理想不比每月9萬元

詹姆士連扒2碗鱘龍魚滷肉飯！大推「農村廚房」：看見台灣獨特飲食文化

美軍機深夜來台！「四邊形繞圈」巡邏6小時　飛行路徑曝光

iPhone 12與12 Pro「差異不大卻貴5400元」？　果粉1點必買：無價

費里曼24小時內連2戰開砲　轟出隊史21年來紀錄

台美提案「測」民進黨底線　朱鳳蓮：大是大非問題不容試探

南卡颱風重創越南釀39死　吳釗燮第一時間致電慰問

深圳特區成立40周年　習近平：堅持全面開放「引進來、走出去」

國際熱門新聞

日媒爆：川普突襲式訪台承認台灣

大學城確診激增　600學生染疫

即／蘋果宣布iPhone引入最速5G

沒妻沒兒！他佛系存到1個億　51歲果斷退休

iPhone12 「海軍藍」渲染圖疑外洩！

喝蔓越莓汁上班　滑板大男賺57萬元

路透：白宮再推2項對台軍售　已通知國會

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

大賣場逼婚！美婚紗正妹大陣仗：結婚或分手

新航A380客機變身餐廳　意外熱賣

美股收低！蘋果推iPhone12反挫2.7％

蔡英文臉書曬印度美照：Namaste

3噁男性侵「狗馬牛羊」730次！

美超過730萬人已投完總統大選

更多熱門

相關新聞

沒妻沒兒！他佛系存到1個億　51歲果斷退休

沒妻沒兒！他佛系存到1個億　51歲果斷退休

日本一名大叔坂口一真日前秉持著「無妻無子輕鬆過」的佛系理念，在接受節目採訪時大談自己的生活之道。坂口說，為了遠離職場焦慮與兢兢業業的生活，自己剛過半百就辭職，開始過著閒暇的人生，然而在此之前他已經用最基本的儲蓄方法存到1億日幣（約新台幣2734萬），此話一出，隨即吸引所有人目光。事實上，坂口在2016年就曾經出書分享自己的辭職哲學，書名正是「存到1億元，所以我辭職了。」

星巴克六款純色保溫瓶美爆

星巴克六款純色保溫瓶美爆

美海軍建軍245周年！聯手日艦南海軍演

美海軍建軍245周年！聯手日艦南海軍演

回家抬頭一看　4隻貓咪「死亡凝視」

回家抬頭一看　4隻貓咪「死亡凝視」

地方媽媽「正面撞見」內褲賊！小學兒機警躲衣櫃

地方媽媽「正面撞見」內褲賊！小學兒機警躲衣櫃

關鍵字：

日本體罰日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

iPhone 12報到！7大亮點一次看

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

台灣iPhone 12週五開放預購、23日上市

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

《黑澀會》洪詩、李運慶爆熱戀！

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

爆料達人：iPhone 11、XR、SE 明起將降價！

走出阿翔不倫戀…謝忻新歡曝光！

5歲小周周站昆凌旁邊直逼腰

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面