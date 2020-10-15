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「寵物移民」遭惡意卡關　港人遷台慘與愛龜分離

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▲▼陸龜示意圖。（圖／CFP）

▲陸龜示意圖。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

香港人移民近期備受關注，但若想帶上心愛的寵物一起，恐怕不是那麼容易。香港消委會揭露的一起糾紛顯示，港人張先生原飼養一隻陸龜及兩隻蜥蜴，他在辦妥移民台灣後，為愛寵也申請了「寵物移民」，但遲等一年多後，卻只接到寵物店通知陸龜由親友領回，蜥蜴死亡的噩耗，折合新台幣4萬多元運送費全打水漂，簡直欲哭無淚。

據港媒《頭條日報》報導，香港消費者委員會（消委會）近日揭露，有港人申請移民獲批准，為其寵物也辦理移民手續，但等候多時寵物店仍未辦妥，還疑似轉售他的寵物，遂於近日向消委會投訴。

▲▼香港機場,國泰航空。（圖／路透）

▲港人移民事宜近期備受關注。（圖／路透）

個案內容顯示，2018年10月初，張先生移民申請獲批，需短時間內前往台灣報到後，他委託寵物店「A公司」為心愛的一隻陸龜、兩隻蜥蜴辦理寵物移民，當場付款7100港元。

A公司當時承諾，寵物11月初就可運抵台灣，接著改口要多等兩個月，而後到了2019年1月初，A公司又告知張先生，運送陸龜需要再多支付4000港元，承諾付款後兩星期內託運。

日日期盼盡早跟寵物團聚的張先生雖感無奈，仍按指示付款，但隨後屢次追問進度，A公司都藉故拖延，甚至張先生2019年3月回港處理時，也沒有進展。

消委會稱，張先生的朋友得知後，擇日也前往寵物店查看情況，發現店內販售的一隻陸龜，與張先生的陸龜相似，張先生要求店家提供照片以確認寵物安全，也遭到拒絕，遂決定向消委會求助。

接獲個案後，A公司仍不願對此事作出回應，因此今年4月中，張先生已委託親友領回陸龜，但寵物店聲稱兩隻蜥蜴已經死亡，悲憤的張先生只好會同親友向海關舉報，並計畫循法律途徑向A公司追討損失。

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