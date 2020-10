研究：O型血最不易染新冠　A、AB型易淪重症

▲丹麥與加拿大研究顯示血型與新冠肺炎感染率有關。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

新冠肺炎疫情全球竄燒,目前全球確診病例已破3800萬宗。《血液進展》(Blood Advances)期刊14日刊登兩篇論文,結果表明O型血的人感染新冠肺炎的風險更低,即使染疫,嚴重程度也比較低。而A型或AB型患者患病後併發肺損傷的幾率相對更高,其中的84%需要仰賴儀器輔助呼吸。

據CNN和科學雜誌《Sci Tech Daily》報導,A、B和AB型血的人可能比O型血的人更容易受感染。丹麥研究發現,7422名在2月27日至7月30日新冠病毒檢測呈陽性的人中,只有38.4%的人是O型血;A型血的患者佔了大多數,有44.4%之多。在丹麥人口中,O型血占了總人口的41.7%,A型血的人數較多,佔了42.4%。

