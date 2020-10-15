LIVE／新增1確診、陸方稱江蘇台商「陰性」　指揮中心14時說明

記者陳詩璧／台北報導

新冠肺炎第二波疫情在國際發燒，今（15日）指揮中心宣布新增1例境外移入個案，讓台灣確診數來到531人。而在13日，台灣新增1例的境外移入個案，是間隔8個月再見大陸回台江蘇台商確診，但大陸官媒報導提到該名台商的核酸檢測結果是陰性，疫情相關進展，指揮中心發言人莊人祥14時出面說明。

▲指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情發展。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

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國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲截至10月14日為止，全台新冠肺炎確診者為530人，15日新增1例境外移入。（圖／翻攝疾管署網站）

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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