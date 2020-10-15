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癌末台商陸配妻專案回台　壓線「見最後一面」慟：謝謝大家幫忙

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記者陳政錄／台北報導

受疫情影響，《ETtoday新聞雲》8月報導癌末王姓台商，盼政府開放持團聚證的陸配妻返台，妻小能見他最後一面。後該案經專案通過後，頻為相關議題奔走的台商徐正文今天轉述，王姓台商已於昨日離世，妻小等家人相當感謝政府、媒體的協助，讓她們趕在回台隔離解除後，見到愛人、父親的最後一面。

今年為防堵新冠肺炎（COVID-19）疫情，於國人陸籍配偶方面，政府原僅開放持「居留證」者可來台，後隨疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中甫於9月23日宣布，自9月24日零時起，開放持「團聚證」的陸配申請入境，同樣需進行14天居家檢疫。

▲▼台商徐正文召開記者會，為團聚證陸配請願。（圖／記者陳政錄攝）

▲王姓台商妻子日前人在大陸，於台商徐正文召開的記者會透過視訊表達訴求，並於近日成功回到台灣，並解除隔離到醫院完成丈夫見最後一面的遺願。（圖／記者陳政錄攝）

但在此之前，早年赴廣東投資，與當地人結髮為夫妻，並育有一名將滿14歲兒子的王姓台商，於春節後返台打理生意後，妻子遲遲無法來台，他又於7月初被醫院診斷出胰臟癌合併肝臟轉移，僅剩半年的生命。因此，他在化療期間，在亞東醫院透過錄影請願，盼政府能開放讓團聚證陸配來台，妻小能見他最後一面。

當時徐正文說，王姓台商妻子原先曾持團聚證來台，並申請居留，但因丈夫事業往來兩岸，妻子待在台灣時間未滿183天，原訂今年再次申請團聚證來台，但受疫情影響，重新辦理團聚簽證業務暫停，且即使有團聚證，也無法來台。

▲▼台商徐正文召開記者會，為團聚證陸配請願。（圖／記者陳政錄攝）

▲王姓台商早年赴廣東投資，今年回台後於7月被診斷出癌症。（圖／記者陳政錄攝）

王姓妻子8月21日也在記者會上，透過視訊表示，年初丈夫返台後，自己留在大陸照顧小孩，不料丈夫重病，「突然覺得和孩子的天塌了，生活是黑暗的，每天只能透過視訊電話，每天祈禱」，「孩子想念爸爸，我想老公。」

此事曝光後，政府在通案開放前，受理該個案的專案申請，於9月初通過，因此王姓台商妻小在完成簽證等各項手續後，於9月底返台，近日解除隔離，把握與丈夫、爸爸相處的最後3天時光。

徐正文今天轉述，王姓台商於昨日往生，家屬感謝大家努力，才得用陸委會專案申請，見到妻子和兒子一面給他送終。非常感謝能給他們全家圑聚，在隔離解除後，見到最後一面，再次代表家屬謝謝大家。

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