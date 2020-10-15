民調落後穩輸？分析師揭「百年最準指標」　以前執政黨都會贏

▲美國總統川普13日到賓州參加大型造勢集會。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國大選倒數剩下3周時間，民調顯示美國總統川普的連任之路前景並不樂觀，但股市卻傳達出完全相反的訊號。分析師指出，根據近100年來統計的一份超靈驗指標，川普勝選機率仍然較高。

根據財經網站MarketWatch報導，投資公司BTIG首席證券與衍生商品策略師埃曼紐爾（Julian Emanuel）表示，自1928年起，只要在總統大選前三個月間，美股標準普爾500指數呈現漲勢，執政黨就有90％的機會贏得大選。

文中舉例說，例如1928年美國總統選舉，共和黨總統柯立芝（Calvin Coolidge）選擇不再爭取連任，但該年股市於8月至11月呈現漲勢，結果共和黨候選人胡佛（Herbert Hoover）果然當選總統。未料4年後情勢逆轉，突如其來的經濟蕭條拖累美股，結果胡佛就再1932年大選中敗給民主黨籍的羅斯福（Franklin D. Roosevelt）。

此外，自1928年以來，歷史上已經發生過6次，標普500指數在大選前3個月呈現跌勢，結果6次都是執政黨敗選。除了1932年胡佛敗選外，還包括1952年民主黨候選人史蒂文森（Adlai Stevenson）敗給艾森豪（Dwight Eisenhower）、1960年尼克森敗給甘迺迪、2000年高爾（Al Gore）敗給小布希（George W. Bush）、2008年麥肯（John McCain）敗給歐巴馬（Barack Obama）。以及最近一次，也就是4年前希拉蕊（Hillary Clinton）敗給現任總統川普。

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