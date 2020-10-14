美選至少1票來自「3200公里外宇宙」！　解密NASA太空人遠距投票

▲NASA太空人魯賓斯（Kate Rubins）將於宇宙中投下11月的總統大選選票。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

美國太空總署（NASA）太空人魯賓斯（Kate Rubins）搭乘的火箭於14日發射升空後，預計與另外2位俄籍太空人在外太空停留6個月，因此11月3日美國總統大選時，魯賓斯將在宇宙中利用電子技術把她加密保護的選票傳回地球。

根據CNN報導，魯賓斯與2位俄籍太空人作為63/64隊組員14日抵達外太空後，將在國際太空站上研究雷射冷卻原子在未來量子感應器的應用，並進行心血管相關實驗，但即使如此，她也會抽空投下神聖的一票，今年的美國大選至少會有1張票是來自於距離地面3200公里高的浩瀚宇宙中。

魯賓斯受美聯社訪問時表示，「參與我們的民主至關重要，我認為投票對每個人都很重要，如果我們能在太空中做到，那麼我相信人們也能在地面上做到。」

▲俄羅斯航太公布魯賓斯14日所搭乘的火箭升空畫面。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，魯賓斯在2016年太空飛行中成為第一位在太空進行DNA測序的人，當時她就曾從外太空投過票。根據美國國家航太博物館，德州法院1997年通過的州法律保障了太空人在宇宙投票的權利，而未執行任務的大多數太空人都居住在休士頓，並在哈里斯縣（Harris County）投票。

NASA向CNN說明，若要進行太空投票，首先，須由哈里斯縣選舉辦公室上傳加密的電子選票到NASA林登詹森太空中心的任務控制中心，接著太空人使用特殊憑證，打開他們的選票並投票，再將圈選完成的選票透過電子郵件發送回哈里斯縣選辦以完成計票。

▼魯賓斯（左）與另外2位俄羅斯太空人組員於13日的記者會中合影。（圖／達志影像／美聯社）