　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大法官機警避答！聽證會提「總統選舉爭議」　巴瑞特未承諾迴避

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普欽點的大法官人選巴瑞特（Amy Coney Barrett）。（圖／路透）

▲美國總統川普欽點的大法官人選巴瑞特（Amy Coney Barrett）。（圖／路透）

文／中央社

美國最高法院大法官提名人巴瑞特今天表示，自己並未針對歐記健保存廢或大選相關議題向白宮做出過任何保證；至於墮胎與同性婚姻合法化等劃時代裁決是否合宜，她則不願表態。

48歲的保守派聯邦上訴法院法官巴瑞特（Amy Coney Barrett），9月26日獲總統川普提名，遞補因胰臟癌併發症逝世的美國自由派大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）遺缺。美國聯邦參議院司法委員會本月12日舉行4天聽證，為月底全院表決前的關鍵步驟。

11月歐記健保違憲案　不表明是否迴避

路透社和全國公共電台（NPR）報導，巴瑞特在第2天聽證會面對多位民主黨議員提問時，並未直接回答幾個尖銳問題，包括是否迴避11月10日展開的歐記健保違憲案，或是否參與定奪任何11月3日總統大選引發的爭議。

2010年通過的歐記健保正式名稱為「病患保護與平價醫療法」（Patient Protection and Affordable Care Act），由於川普與共和黨人一直想要予以廢除，且巴瑞特2017年曾批評過首席大法官羅伯茲（John Roberts）替歐記健保護航的裁決，民主黨人憂心巴瑞特當上大法官後將投下關鍵一票，取消對民眾帶病投保的保障。

巴瑞特在聽證會上說：「我來到這裡不是要摧毀平價醫療法，我來這裡是要執行法律、遵守法治。」

她表示，自己雖曾公開批評羅伯茲的裁決，但當初她的批評與羅伯茲在歐記健保強制人民納保、財源屬稅收方面的見解有關，而這次11月歐記健保違憲案則與此法個別有效性（severability）有關，兩者並不相同。

總統選舉若有爭議　未向白宮保證如何裁決

川普要求由他共和黨同僚把持的參院，於11月3日總統大選前通過大法官人事案，補齊院內9位大法官。民主黨擔心川普這麼做是為了要確保大選若引發爭議，最高法院會做出對他有利的判決。

對此，巴瑞特說，白宮沒有人要求她保證將如何裁定選舉結果或任何議題。

由於任命聽證會非常接近選舉，加上川普曾對相關議題發表評論，巴瑞特不願承諾將迴避政治性案件，說關於公正性的問題，她將遵守法規，由司法最後決定。

這場馬拉松聽證中，民主黨人士雖連珠炮的對巴瑞特提問，但語調尊重；巴瑞特也從頭到尾心平氣和，但機警避答關於墮胎、LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）權利、槍枝管制與投票權的問題。

羅訴韋德案讓墮胎合法化　非絕對不能推翻

墮胎權倡議者擔憂，巴瑞特這位虔誠天主教徒、宗教保守派最滿意的人選若當上大法官，1973年讓全美墮胎合法化的「羅訴韋德案」（Roe vs. Wade）恐被她關鍵一票給推翻。

巴瑞特雖說在衡量是否推翻判例時會納入各項因素，但也說羅訴韋德案並非絕對不可能推翻的「超級判例」。

同性婚合法化判決　巴瑞特稱沒有政治主張

針對2015年促使美國全境同性婚姻合法化的「奧貝格費爾訴霍吉斯案」（Obergefell v. Hodges），巴瑞特說：「我沒有特別主張。」

「但我想要表明，我從未因為性向偏好而歧視他人，我不會因為性向偏好而歧視別人。」

由於共和黨在參議院握有53比47的席次優勢，巴瑞特的任命案幾乎確定可以通過，一旦過關，保守派在最高法院的優勢擴大為6比3。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
婚後只有新婚那次！他「碰到就結束」　遭老婆怒踹下床崩潰喊離
快訊／中華電信開放預約iPhone 12大當機　官網完全跑不
iPhone 12與12 Pro「差異不大卻貴5400元」　
從後面來！泰國王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高影片曝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

NASA與八國簽署月球「阿提米絲協議」　建立安全區共同開發

大法官機警避答！聽證會提「總統選舉爭議」　巴瑞特未承諾迴避

美勞工部長妻子染新冠！　白宮大法官提名儀式群聚13人染疫

波蘭意外引爆「二戰最大5噸炸彈」　水面暴衝超高水柱！地板狂震

川普日砸2300萬元！灑錢買搖擺州臉書廣告　強壓拜登急拉選票

從後面來！泰國王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝...王室嚇壞

拍可愛幼獅美洲獅媽突然現身　登山男鏡頭前追殺6分鐘：我不想死

印度驚現「連續殺人魔」老虎！2年內咬死9人...受害者被發現僅剩殘肢

好會演！金正恩黨慶淚灑閱兵現場　專家解析：他怕了

全球首例！荷蘭89歲老婦「二度感染」新冠不治　兩次確診僅隔59天

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

周覓在原唱面前飆唱《為你寫詩》！　吳克群出道20年首跳女團舞...太難了

NASA與八國簽署月球「阿提米絲協議」　建立安全區共同開發

大法官機警避答！聽證會提「總統選舉爭議」　巴瑞特未承諾迴避

美勞工部長妻子染新冠！　白宮大法官提名儀式群聚13人染疫

波蘭意外引爆「二戰最大5噸炸彈」　水面暴衝超高水柱！地板狂震

川普日砸2300萬元！灑錢買搖擺州臉書廣告　強壓拜登急拉選票

從後面來！泰國王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝...王室嚇壞

拍可愛幼獅美洲獅媽突然現身　登山男鏡頭前追殺6分鐘：我不想死

印度驚現「連續殺人魔」老虎！2年內咬死9人...受害者被發現僅剩殘肢

好會演！金正恩黨慶淚灑閱兵現場　專家解析：他怕了

全球首例！荷蘭89歲老婦「二度感染」新冠不治　兩次確診僅隔59天

C羅確診隔離究竟是被誰感染？　當地媒體分析三種可能性

明年全球企業盈餘將復甦　渣打銀行：投資人可關注科技股

網站有18禁示警！男大生扶大鵰PO「包養區」...逃過一劫

日職／賴清德為陳偉殷應援　網歪樓：國旗毛巾哪裡買？

太空人G4淘汰邊緣　推出「憂鬱賽揚」葛蘭基拒絕回家

安心亞唱台語歌「2個字發音卡關」爆哭　蕭煌奇狂打槍

嘉義耍廢特區！露天陽台喝燒酒、嗑炸雞　純白貨櫃屋越夜越美

惡意逼車是「全民公敵」　林佳龍：研議修法嚴懲、加重罰則

謝金河／極端的預測通常都是危險的！

新竹都城隍廟中山路側積淹水熱點　攤商配合排水改善工程拆招牌

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

國際熱門新聞

日媒爆：川普突襲式訪台承認台灣

沒妻沒兒！他佛系存到1個億　51歲果斷退休

大學城確診激增　600學生染疫

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

即／蘋果宣布iPhone引入最速5G

iPhone12 「海軍藍」渲染圖疑外洩！

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

喝蔓越莓汁上班　滑板大男賺57萬元

川普支持度大跌　拜登領先17％

大賣場逼婚！美婚紗正妹大陣仗：結婚或分手

路透：白宮再推2項對台軍售　已通知國會

美售台5項武器　總額估達1437億

蔡英文臉書曬印度美照：Namaste

新航A380客機變身餐廳　意外熱賣

更多熱門

相關新聞

美部長妻染新冠　大法官活動確診第13人

美部長妻染新冠　大法官活動確診第13人

美國勞工部13日晚間證實，部長斯卡利亞妻子崔西（Trish）確診新冠肺炎，而斯卡利亞（Eugene Scalia）本人現階段病毒檢測結果為陰性，但將暫時在家上班。此前，斯卡利亞夫妻2人都出席白宮9月26日的大法官提名儀式，而崔西則成為這場活動第13名確診人士。

川普日砸2300萬　買搖擺州FB廣告強壓拜登

川普日砸2300萬　買搖擺州FB廣告強壓拜登

美洲獅突然現身　男慘被追殺6分鐘

美洲獅突然現身　男慘被追殺6分鐘

中加建交50年　杜魯道嗆北京搞脅迫外交

中加建交50年　杜魯道嗆北京搞脅迫外交

川普：投給拜登就是投給中國

川普：投給拜登就是投給中國

關鍵字：

大法官巴瑞特Amy Coney Barrett北美要聞

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

iPhone 12報到！7大亮點一次看

網熬夜看iPhone12定價嘆：台灣吃定果粉

12歲妹坐29F天台　絕望跳下當場亡

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

iPhone 12升級5G售價不漲反降　盒裝少2大配件

5歲小周周站昆凌旁邊直逼腰

《黑澀會》洪詩、李運慶爆熱戀！

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面