男子為拍美照摔下峽谷　警察到場一看：怎麼有2具屍體

▲美國亞利桑那州知名景點格倫峽谷大壩。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國亞利桑那州近日發生一起詭異墜崖命案，一名25歲男子參觀著名的格倫峽谷大壩時，不慎摔落懸崖身亡，奇怪的是當警方垂降到男子墜谷地點查看時，發現谷底竟然還有另一副人體骨骸。目前警方仍在調查另一名死者身份。

根據《亞利桑那共和報》（Arizona Republic）報導，當地警長辦公室與格倫峽谷國家遊樂區發表聯合聲明表示，4日上午9時許接獲目擊者報案稱，25歲男子塞拉諾－阿爾佐拉（Orlando Serrano-Arzola）在格倫峽谷大壩觀景台（Glen Canyon Dam Overlook）失足墜谷。

聲明說，事後證實墜谷的男子名為奧蘭多•塞拉諾•阿爾佐拉（Orlando Serrano-Arzola），他當時站在懸崖邊朝下方的科羅拉多河拍照，結果從大約100英尺（約30公尺）高度摔下，又滑落到150英尺深（約45公尺）的邊坡，被發現時已經沒有生命跡象。

聲明提到，當局在搜尋墜谷男子的過程中，又在同一地點發現其他人類骨骸，目前正在對遺骸進行調查，但暫時沒有更多資訊。至於塞拉諾•阿爾佐拉的遺體責被運往旗桿市（Flagstaff）進行進一部解剖，以確認真正死亡原因。

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