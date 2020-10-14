守護黑面琵鷺　保護區及度冬棲地巡守整備演練

▲台南市農業局於台南七股黑面琵鷺主棲地第一賞鳥亭，進行一年一度的黑面琵鷺保護區及度冬棲地巡守整備演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市農業局14日上午於台南七股黑面琵鷺主棲地第一賞鳥亭，進行一年一度的黑面琵鷺保護區及度冬棲地巡守整備演練，參與演練單位包括台南市農業局、台江國家公園管理處、林務局嘉義林管處、保七總隊第七大隊、特有生物研究中心七股研究中心、黑面琵鷺保育學會以及台南鳥會。

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台南鳥會指出，黑面琵鷺為國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅皮書中，名列瀕危的鳥種之一，全身羽毛白色，只有腳、琵琶（中國傳統樂器）形狀的嘴喙及臉是黑色，故而得名。

2002年底，台灣發生將近百隻黑面琵鷺集體肉毒桿菌中毒事件，轟動全球保育界。台南市政府緊急召開「研商台南縣緊急搶救黑面琵鷺標準作業程序」研討會，制定標準作業流程。並由各相關機關團體通力合作，每年進行沙盤推演及演練，提升野鳥救護應變能力，為的就是在未來如果再次發生大量野鳥傷亡時，能用最快速正確的方式因應，減輕事件的傷害，降低野鳥傷亡數量。

演練分成一般傷鳥救援、黑面琵鷺中毒救援及禽流感大量野禽死亡等三假想狀況，實際演練並示範事發過程中各單位如何橫向聯繫，進行搜救、送醫、棲地清理等工作。經過逼真地演練，再由裁判官提供改善建議，精進政府與民間救護人員之野鳥救護實務經驗，並培養各相關單位的合作默契，於最短時間內做適當的人力、 物力調派，將傷害影響降至最低，共同致力為鳥類營造更安全之棲息環境。

台南鳥會表示，如在野外發現野鳥活動力差，無法飛行或蹲坐地面、嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂或集體倒臥等情形，請立即聯絡台南市農業局，聯絡電話：06-6321731或台南市野鳥學會，連絡電話：06-2138310。

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