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雙十國慶日　央視播解放軍「渡海登陸」演練片…大批士兵搶灘上岸

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記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍第73集團軍日前在福建、廣東兩省海域同步進行了多兵種聯合立體渡海登陸演練，從《央視》公開的畫面可發現，解放軍本次出動了大量兩棲登陸船，並實際執行了搶灘上岸的演練，能夠清楚看見士兵從登陸船上。

▼解放軍進行渡海登陸演練，出動武裝直昇機壓制岸上火力。（圖／翻攝CCTV，下同。）

▲▼雙十國慶日　央視播解放軍「渡海登陸」演練片…大量士兵搶灘上岸。（圖／翻攝CCTV）

根據《央視》報導，演練的一開始，多個兩棲裝甲編隊，迅速向預定地域快速機動，到達目標海域後，部隊開始實施隱蔽裝載，並一直持續到天黑，進行了難度與危險度都相當高的夜間裝載課目。

解放軍第73集團某合成旅營長周士薇表示，裝載必須在海上隱蔽完成，受海浪、潮汐與夜間等因素影響，指揮員難以及時掌握車輛狀況，操作員難以把握方向與修正量，容易造成指揮不及時、操作不精準、恐慌等問題，考驗駕駛員與操作員的經驗與技術。

從《央視》公開的畫面可以看見，多名解放軍士兵在黑暗中徒手搬運著橡膠艇，逐漸向岸灘逼近，並將勘查到的資訊傳回指揮所，讓指揮所調派火砲進行打擊，摧毀敵方火砲與導彈陣地。

▲▼雙十國慶日　央視播解放軍「渡海登陸」演練片…大量士兵搶灘上岸。（圖／翻攝CCTV）

解放軍還出動了多架武裝直升機，以低空突擊的攻擊方式，對敵方岸灘火力進行壓制，掩護先遣隊伍登陸上岸。畫面中能夠看見，登陸船靠岸之後，大批士兵從船上湧出搶灘。

解放軍第73集團某兩棲合成旅作訓科長劉江華表示，兩棲重型合成部隊，在登陸作戰過程中，主要擔負搶灘上陸，建立登陸場的任務，在作戰過程中還要加強與陸航、砲兵、特戰、電子對抗等兵種力量的協同，形成體系作戰能力。

第73集團軍駐守於福建廈門，隸屬東部戰區，被外界認為是解放軍攻台最有可能的主力戰隊，選在雙十國慶公布登陸作戰的相關消息，威嚇意味濃厚。

▼大批解放軍士兵衝出登陸艇搶灘。

▲▼雙十國慶日　央視播解放軍「渡海登陸」演練片…大量士兵搶灘上岸。（圖／翻攝CCTV）

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