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總獎金破百萬！　三星首屆「Solve for Tomorrow」競賽開跑

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▲▼三星首屆「Solve for Tomorrow」競賽以「新思維，心技術，共創星未來」為題。（圖／三星提供）

▲三星首屆「Solve for Tomorrow」競賽以「新思維，心技術，共創星未來」為題。（圖／三星提供）

記者余弦妙／台北報導

「Solve for Tomorrow」為三星長年於全球各地舉辦的競賽活動，三星指出，今年更將擴大影響力，本次的Solve for Tomorrow活動，以「新思維，心技術，共創星未來」為主題，邀請台灣學子一同直視台灣現況，針對台灣社會目前面臨的兩大議題「城鄉差距」與「高齡化」，鼓勵學生發揮創意，運用AI、IoT、5G等科技與STEM（科學、科技、工程、數學）知識，深入探討並提出改善社會問題的創意提案。

三星「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽，將於即日起至11月6日開放報名，參賽隊伍須於報名期間內繳交競賽報名表、參賽切結書及作品企劃書，而評審將以作品企劃書進行初審，篩選出20組優秀隊伍入圍決賽。決賽預計於12月13日舉行，並於隔日12月14日舉行頒獎典禮，頒發首獎一組、特優獎兩組及優選獎三組，得獎者可獲得總獎額破百萬的豐富獎金與獎品。

台灣三星電子總經理李大成表示，台灣三星電子在台深耕26年，持續關心台灣教育環境並以實際的行動回饋社會。自2013年起將三星路跑報名費全額捐贈給家扶基金會、2014年起陸續在偏遠國小建置SMART School智慧教室，2017年起更正式成立『星美好獎助學金』幫助學童實現夢想。今年，更首次在台舉辦Solve for Tomorrow競賽，期望藉由品牌力量培育在地人才，鼓勵學生將創新思維與科技結合，提出對台灣社會有所貢獻的解決方案。

三星指出，該項活動將競賽主題分為兩組，「城鄉創新組」將聚焦於弭平城鄉差距、改善經濟、提升生活品質的方案；而「樂活高齡組」則將著重如何利用科技幫助年長者更健康樂活。參賽團隊可擇一進行深入的探討與研究，並運用STEM領域知識激盪出降低城鄉差距與提升高齡族群福祉的創意點子。

三星說，在本次的競賽中將邀請到強大的師資評審陣容，競賽說明會將由翻轉台灣教育的重要推手葉丙成打頭陣，號召學生將創意化為協助社會的方案。專業的評審團隊則由若水國際執行長陳潔如、貝殼放大創辦人林大涵及社企流創辦人林以涵所組成，根據提案的創新概念、可執行性、社會貢獻、科技應用、以及提案技巧能力為標準，評選出最符合競賽主題的優勝作品。

同時，針對入圍決賽的隊伍，三星也邀請Social AED 社會設計平台發起人林紹偉，為活動主題設計精實的Workshop實作體驗，提升競賽隊伍即戰力。藉由講師在業界多年的經驗，透過同理觀察、問題定義、創意發想、設計思考到最後的社會設計規劃，讓學生發想創意的同時更能兼具執行力，調整思維優化簡報，在決賽中大放異彩。

「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽時間如下：

· 說明會：2020年10月15日

· 活動報名：2020年9月28日至11月6日(18:00報名截止；23:59繳件截止)

· 決賽入圍名單公布：2020年11月25日

· Workshop：2020年11月28日 (限定入圍決賽隊伍參加)

· 決賽文件繳交截止：2020年12月7日

· 決賽：2020年12月13日

· 記者會暨頒獎典禮：2020年12月14日

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