崑山科大、韓映大合作　全國唯一大學營運「台南世宗學堂」揭牌

▲崑山科技大學舉辦「台南世宗學堂開幕式暨揭牌儀式」，提供崑大學生及大台南地區有意學習韓語人士一個多元且優質的學習管道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學與韓國映像大學合作，共同申請「韓國世宗語言學堂」，今年核定通過，該校成為全球新設34處據點之一，也是台灣唯一通過申請的大學，28日教師節之際，舉辦「台南世宗學堂開幕式暨揭牌儀式」，提供崑大學生及大台南地區有意學習韓語人士一個多元且優質的學習管道。

崑山科大與韓國映像大學聯合開辦「台南世宗學堂」，成為我國首間由兩國大學共同申請設立之韓國世宗學堂，該校透過高教深耕計畫補助，規劃世宗學堂專屬空間，已於9月份開設為期15週的初級韓文班，10月份以後則規畫開設韓國文化班、短期發音班，另舉辦韓文字比賽、電影欣賞，以及韓國文化週，將由韓籍學生親自示範韓式特色料理。

崑大李天祥校長表示，該校開辦的「台南世宗學堂」，已根據「國際通用韓國語教育標準模式」的統一課程和韓語教育，開設韓國語培訓班，授課師資須具有韓國語學院授權開課之師資培訓證明或語言教育學位，具體教學方式以發音、表達、會話及證照為主，韓國文化體驗活動為輔，聘請優秀韓籍教師授課，並且不定期辦理文化交流活動。

崑山科大與韓國映像大學自2012年簽訂姊妹校後，陸續合作夏令營、研習營等學術活動，本學期在崑大就學的韓國學生計有13位，該校將持續推動國際化，與世界接軌。

韓國映像大學副校長暨柳周鉉因疫情無法來台，他特別錄影表達祝福，希望兩校攜手合作共同努力，將為台灣青年提供對韓國的積極形象，並為實現夢想提供機會，也期望來自台南世宗學堂的學生，能成為向身邊好友宣傳韓國的宣傳大使，搭起台灣人和韓國人之間的友誼橋樑。

韓國世宗學堂為韓國政府自2007年以來為推行韓語文化、國際婚姻等教育需求所設立的文化機構，為韓國文化教育的國家代表品牌，目前分布在全世界76個國家、共213所，與我國於海外設立華語中心的性質相似。台南世宗學堂是在台灣設立的第3個世宗學堂，其他兩處則分別位於高雄與台北。

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