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機車三貼擦撞「6月大兒頭墜地不治」　傷心父母過失致死緩起訴

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記者劉昌松／台北報導

魯姓男子去年騎車載著妻子、妻子再抱著未滿周歲獨子，三貼騎在台北市信義路上，在馬路口遇到道路縮減時，和胡姓女老師駕駛的休旅車發生擦撞，機車翻倒，6月大男嬰頭部著地，顱骨骨折傷重不治，傷心父母告女老師過失致死，但經2次鑑定，女老師都沒有過失，反是魯男夫妻違規三貼又搶道肇事，14日被台北地檢署處分緩起訴。

▲魯姓騎士一家人三貼載小男嬰行經車禍路口。（圖／記者張君豪翻攝）

▲魯姓騎士一家三貼在路口搶道發生擦撞，抱在中間的未滿周歲獨子摔落路面不治。（資料照／記者張君豪翻攝）

2019年4月24日上午7點左右，28歲的魯男騎車載著妻小，後座妻子用背巾簡單包覆著獨生子，抱在2人中間，機車騎在信義路往東方向，準備送孩子到托嬰中心時，剛過杭州南路、金甌女中前方路口時，左側與同向休旅車擦撞，機車重心不穩倒地，魯男和妻子只受輕傷，但孩子頭部直接摔在路面，當場失去生命跡象，雖緊急送醫，因頭部擦挫傷、顱骨骨折不治。

休旅車女駕駛是在某中學任教的胡姓女老師，得知男嬰傷重不治後，還焦急落淚巡問警員：「怎麼會這樣！我可不可以先去醫院探望一下！」痛失獨子的魯男夫妻堅持控告胡姓女老師涉嫌過失致死。

但是全案經過2次交通事故原因鑑定，根據行車紀錄器，以及事故現場圖，都認為該路段在十字路後道路從3車道，往左縮減成2車道，胡姓女老師算是直行車輛，駕駛過程並無違規或過失情形。

▲▼北市杭州南路車禍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲警方在事故後在現場丈量紀錄車禍經過。（資料照／記者黃彥傑攝）

反而是騎車的魯男，在進入已縮減的道路後，併行在胡姓女老師的休旅車右前輪處，疑似為了閃避前方車輛，打了方向燈不到1秒，就突然靠向左側，因此發生擦撞，是肇事主因，再加上魯男夫妻違反交通規則，騎車三貼超載，也沒讓孩子戴上適合的戴安全帽，因此依涉嫌過失致死罪，給予魯男夫妻緩起訴處分各1年，共要繳交國庫6萬元處分金，至於胡姓女老師則不起訴。

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