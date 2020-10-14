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西雅圖咖啡豆爆攙偽！業者嗆不實報導...提告求償假扣押再吃1罪

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▲▼▲業者曾公告澄清攙豆報導不實，現在總經理稱願向消費者道歉。（圖／翻攝西雅圖極品咖啡官網）

▲西雅圖曾聲明指控咖啡豆攙偽報導不實，之後總經理劉增祥卻認罪遭起訴。（資料照／翻攝西雅圖極品咖啡官網）

記者劉昌松／台北報導

西雅圖極品咖啡去年遭網路媒體《食力》踢爆，販售的「100%阿拉比卡豆」摻雜低價豆，母公司馥餘實業總經理劉增祥大動作發聲明，嗆《食力》不實，還提告求償，最後劉增祥自己認錯被起訴，《食力》不滿被指報導不實，損害商譽而提告，台北地檢署14日再起訴劉增祥涉嫌妨害名譽。

2019年10月間，《食力》刊登報導，指西雅圖連鎖咖啡店的多款咖啡豆，送到國外檢驗後，發現西雅圖宣稱的「100％阿拉比卡咖啡豆」，其實攙了低價的羅布斯塔咖啡豆，經營西雅圖的馥餘實業公司為此在官網上發布嚴正聲明，宣稱這篇是「不實報導」，並委請律師向《食力》求償並假扣押財產。

但全案經士林地檢署展開調查，馥餘實業總經理劉增祥一到案就承認犯罪，繳回不法獲利1千萬元，另外也撤下先前官網上的嚴正聲明，最後士檢起訴劉增祥涉嫌為了降低成本，在13項產品中混入低價豆，然後在包裝上標示「100％阿拉比卡豆」，涉嫌攙偽食品等罪。

《食力》另外控告劉增祥和掛名馥餘實業負責人的張姓妻子，誹謗《食力》製作不實報導，妨害商譽，劉庭訊時，仍堅稱自己沒有犯法，當時在士檢偵辦期間，為了爭取緩起訴才坦承犯罪，台北地檢署檢察官認定劉增祥一開始就知道公司產品攙偽，仍指控媒體報導不實，涉嫌妨害名譽，張姓妻子因不知情，獲不起訴。

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